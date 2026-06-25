Algodón: incorporan nueva tecnología para mejorar el análisis de la calidad de la fibra

La calidad de la fibra es uno de los factores más importantes para la competitividad del algodón argentino . En ese contexto, el Laboratorio de Fibra del INTA Sáenz Peña incorporó un nuevo equipo H.V.I. que permitirá realizar mediciones más precisas, fortalecer la investigación y mejorar la vinculación con los procesos industriales.

La Fundación ArgenINTA financió la compra de un equipo H.V.I. (Instrumento de Alto Volumen, por sus siglas en inglés) que fortalecerá la capacidad técnica del Laboratorio de Fibra del INTA Sáenz Peña. El instrumental permitirá realizar mediciones más precisas de las características de la fibra de algodón y vincular de manera más directa la investigación con los procesos industriales.

La información fue publicada en el portal del INTA, donde señalan algunos detalles.

Por un lado, el nuevo equipamiento permitirá responder a futuras exigencias vinculadas a la calidad de la fibra y mejorar la precisión de los análisis que se realizan sobre parámetros como longitud, uniformidad, resistencia, elongación y finura o madurez. A su vez, facilitará la integración entre los trabajos de investigación y las distintas etapas de industrialización del algodón.

Según explicó Alex Montenegro —director del Laboratorio de Fibra del INTA Sáenz Peña, Chaco—, “es una herramienta de vital importancia porque permite unificar los planes de investigación primaria con las áreas de industrialización, desde la producción de materia prima hasta su procesamiento en planta. Es que, el equipo H.V.I. mejora la exactitud y precisión en los análisis de las características de la fibra de algodón”.

La incorporación del instrumental se apoya en una trayectoria de 70 años vinculada al mejoramiento de la calidad de fibra. Desde los inicios del Programa Nacional de Algodón del INTA, se desarrollaron investigaciones orientadas a generar información para los sectores de la producción, la comercialización y la industria textil, así como a acompañar la evolución tecnológica del cultivo y mejorar los parámetros de calidad de la fibra.

Por su parte, Diego Bela —investigador del Laboratorio de Fibra del INTA Sáenz Peña, Chaco—, se refirió a la renovación tecnológica, hecho que consideró “indispensable para sostener ese proceso de actualización”. “Hace muchos años se utilizaban otros equipos. Este es el tercer equipo que renovamos porque la tecnología también evoluciona y los instrumentos anteriores van quedando obsoletos”, señaló Bela.

El rol del algodón en los programas de mejoramiento

El H.V.I. es el sistema de referencia utilizado internacionalmente para clasificar y evaluar fibras de algodón. Su incorporación permitirá realizar análisis rápidos sobre un gran número de muestras y generar información objetiva sobre características como color, brillo, contenido de materia extraña, uniformidad, resistencia, alargamiento e índice micronaire.

“Contar con este instrumental posibilita analizar un gran volumen de muestras en menos tiempo y disponer de información precisa sobre las propiedades de la fibra”, indicó Montenegro.

La herramienta también tendrá un papel central en los programas de mejoramiento genético que desarrolla el organismo. Los datos generados permitirán seleccionar con mayor precisión materiales y líneas de trabajo orientadas a obtener nuevas variedades con atributos diferenciales.

“Es un equipo que permite medir la calidad de la fibra, su longitud, uniformidad y resistencia. Lo utilizamos para seleccionar las diferentes líneas y variedades con las que trabajamos y también para los materiales que estamos desarrollando hacia adelante”, detalló Bela.

Una apuesta a la innovación y la calidad

Entre sus aplicaciones, el instrumental será utilizado en la evaluación de fibras extralargas y en el desarrollo de futuras variedades de algodón. Además, aportará información para estudiar cómo distintas condiciones influyen sobre la calidad final de la fibra. “También nos permitirá investigar cómo impactan diferentes variables sobre la calidad de la fibra y generar información útil para los programas de investigación”, agregó Montenegro.

La incorporación del H.V.I. se enmarca en una estrategia orientada a fortalecer el Programa de Calidad del Algodón y a disponer de herramientas compatibles con los sistemas de clasificación utilizados por la industria textil a nivel internacional.

“Nuestro objetivo es incorporar tecnologías que acerquen estos avances a los sectores productivos y permitan disponer de herramientas cada vez más eficientes para la evaluación de la calidad de la fibra”, concluyó Montenegro.

Con esta incorporación, el Laboratorio de Fibra del INTA Sáenz Peña suma una tecnología que permitirá profundizar las investigaciones sobre calidad, optimizar los procesos de análisis y generar información estratégica para toda la cadena algodonera, desde la obtención de la materia prima hasta su utilización industrial.

Fuente: TodoAgro.