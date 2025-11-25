Essen aclaró qué pasará con la producción en Venado Tuerto

La reconocida marca argentina de ollas y artículos de cocina Essen salió al cruce de las versiones que afirmaron que los 30 despidos producidos por la empresa en estas últimas semanas tenían que ver con un aumento de las importaciones. En un comunicado, señalaron que la reducción de personal tuvo que ver estrictamente por la caída del consumo en el mercado local y que la producción que se realiza en la localidad de Venado Tuerto, provincia de Santa Fe, sigue en marcha.

Si bien señalaron que se produjo un aumento de importaciones de algunos insumos, estos fueron diseñado de manera local aunque fabricados en el exterior por incapacidad del mercado local para abastecerlos adecuadamente. Desde la compañía destacaron que hoy exportan el 30% de la producción de Venado Tuerto a sus filiales propias en Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú y México y que su plan de expansión regional continúa avanzando.

Es cierto, destacaron, que en los últimos meses, la demanda en Argentina disminuyó, lo que obligó a la compañía a realizar algunas desvinculaciones para adecuar la producción. Se trata de un total de 12 empleados efectivos y 17 de personal eventual. Aún así, se preparan -agregan- para recuperar los niveles de producción y demanda en los próximos meses.

essen La readaptación de Essen "A lo largo de 45 años, la empresa ha sabido adaptarse, innovar y evolucionar sin perder su esencia. Hoy Essen mantiene intacta su filosofía: apostar al futuro con orgullo, compromiso y la excelencia que siempre distinguió a la marca. Conservamos la misma esencia que nos hizo crecer, respaldada por productos de calidad y una profunda vocación por la fabricación nacional", remarca el comunicado.

La firma Essen, una de las más importantes del sector, comenzó a producir en 1954 y diariamente procesa unas 15 toneladas de aluminio para una producción anual de alrededor de 600.000 cacerolas.