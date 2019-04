Espert, tras los anuncios: "Este plan es hasta octubre, son medidas estúpidas"

Para José Luis Espert, los anuncios del gobierno nacional "han hecho esto para robarle votos a Cristina". Desde lo político, consideró que "es un plan para mejorarlas expectativas poco antes de Octubre".

En diálogo con el programa "Otra Manera", por MDZ Radio, el economista y candidato presidencial independiente, observó:"Miren como termina este gobierno: haciendo todo lo que puedan hacer para robarle votos al kirchnerismo. para mí, como ciudadano, hay que preguntarse: ¿Vieron cómo terminan los gobiernos cuando no hacen lo que tienen que hacer cuando empiezan el gobierno? Terminan haciendo todo lo que fracasó. Son medidas estúpidas".

Sobre lo que se podría hacer en la Argentina con la situación crítica de la economía, Espert prefirió formular una recomendación: "Ahora que se acerca la campaña, pídanle a los candidatos que digan en concreto qué van a hacer, no estupideces como las que dice Massa, que sostiene que le va a poner dinero en el bolsillo a la gente". "Yo hubiera hecho todo a la inversa de lo que ha hecho Macri, por lo que no puedo decirle qué es lo que debería hacer. no hagamos futurología. Veamos cómo le va a este programa que es para las elecciones", subrayó en su diálogo radial. Al respecto, agregó que "sin dudas vamos a pagar un costo por congelar tarifas y atrasar el dólar".

Mendoza y su futuro

"Mendoza es súper eficiente para venderle al mundo, pero no lo va a poder hacer con una economía abierta y nuevas leyes laborales. Mendoza tiene que ser una provincia líder dentro de la Argentina", sostuvo.

Qué medidas aplicaría como presidente

El economista ahora metido en la vida política, señaló en MDZ Radio cuáles serían las tres medidas que tomaría en forma inmediata en caso de asumir la presidencia: