Cornejo congela el boleto de micro y analiza qué hacer con la luz

Tras el anuncio de medidas económicas por parte de la Casa Rosada, que incluyen un freno total de los aumentos tarifarios y la absorción de los que iban a ejecutarse, la Secretaría de Servicios Públicos informó que no volverá a subir el pasaje de colectivo. No obstante, en cuanto a la energía eléctrica, está en proceso en Mendoza una suba de VAD y todavía no se sabe si el Gobierno provincial lo parará.