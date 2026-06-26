Empresas del sector celebran la iniciativa del "Súper RIGI", que espera al Senado para convertirse en ley

La modernización tecnológica y la IA permiten que los centros de datos soporten analítica avanzada y procesamiento de información en tiempo real.

Tras la media sanción en Diputados, el proyecto del nuevo Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias (Súper RIGI) va al Senado donde el oficialismo espera convertirlo en Ley y atraer inversiones que el Gobierno espera con ansias.

El nuevo régimen,que busca que convertir a Argentina en polo industrial del siglo XXI, es una iniciativa impulsada por el Ministerio de Economía con el objetivo de atraer inversiones de gran escala en sectores de alto desarrollo tecnológico, como el de Semiconductores, inteligencia artificial, hidrógeno, datacenters, baterías de litio.

Empresas del sector Las empresas del sector celebran la iniciativa del Gobierno. Ariel Graizer, presidente de la Cámara Argentina de Internet (CABASE), expresó a MDZ: "La incorporación de la infraestructura digital como un rubro en el régimen de promoción del 'Súper RIGI' es un muy buen primer paso en la dirección correcta, luego de muchos años en los que la falta de políticas de impulso a las inversiones en infraestructura digital y conectividad, pusieron a la Argentina en desventaja con Santiago de Chile y San Pablo. La infraestructura digital es el motor de la economía del futuro y que, para atraerla, hay que ofrecer incentivos, seguridad jurídica y eliminar la burocracia. Para que un inversor entierre capital por décadas, necesita previsibilidad. Para eso, el sector público debe ser un facilitador y no un obstáculo".

Y agregó: "Con la idea de que este desarrollo de la infraestructura tiene que ser federal, desde CABASE creemos que hay que profundizar ese camino con iniciativas nacionales, provinciales y municipales que integren a las PyMEs y cooperativas a los regímenes de promoción, desregulación y reducción de carga impositiva, contemplando umbrales de inversión mínima afines a este tipo de actores del ecosistema digital, que suman más de 1.500 entidades en todo el país".

El furor de la Inteligencia Artificial a escala global empuja las inversiones en infraestructura digital y a la vez está haciendo visible. Y que, aún cuando la llamamos nube, no está en el cielo, está en la tierra, en forma de fibra óptica y centros de datos.