Empresas del sector celebran la iniciativa del "Súper RIGI", que espera al Senado para convertirse en ley
El Súper RIGI busca atraer inversiones en sectores clave de alto desarrollo tecnológico como inteligencia artificial, data centers, y baterías de litio.
Tras la media sanción en Diputados, el proyecto del nuevo Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias (Súper RIGI) va al Senado donde el oficialismo espera convertirlo en Ley y atraer inversiones que el Gobierno espera con ansias.
El nuevo régimen,que busca que convertir a Argentina en polo industrial del siglo XXI, es una iniciativa impulsada por el Ministerio de Economía con el objetivo de atraer inversiones de gran escala en sectores de alto desarrollo tecnológico, como el de Semiconductores, inteligencia artificial, hidrógeno, datacenters, baterías de litio.
Empresas del sector
Las empresas del sector celebran la iniciativa del Gobierno. Ariel Graizer, presidente de la Cámara Argentina de Internet (CABASE), expresó a MDZ: "La incorporación de la infraestructura digital como un rubro en el régimen de promoción del 'Súper RIGI' es un muy buen primer paso en la dirección correcta, luego de muchos años en los que la falta de políticas de impulso a las inversiones en infraestructura digital y conectividad, pusieron a la Argentina en desventaja con Santiago de Chile y San Pablo. La infraestructura digital es el motor de la economía del futuro y que, para atraerla, hay que ofrecer incentivos, seguridad jurídica y eliminar la burocracia. Para que un inversor entierre capital por décadas, necesita previsibilidad. Para eso, el sector público debe ser un facilitador y no un obstáculo".
Y agregó: "Con la idea de que este desarrollo de la infraestructura tiene que ser federal, desde CABASE creemos que hay que profundizar ese camino con iniciativas nacionales, provinciales y municipales que integren a las PyMEs y cooperativas a los regímenes de promoción, desregulación y reducción de carga impositiva, contemplando umbrales de inversión mínima afines a este tipo de actores del ecosistema digital, que suman más de 1.500 entidades en todo el país".
El furor de la Inteligencia Artificial a escala global empuja las inversiones en infraestructura digital y a la vez está haciendo visible. Y que, aún cuando la llamamos nube, no está en el cielo, está en la tierra, en forma de fibra óptica y centros de datos.
"En este contexto, Argentina está hoy frente a una oportunidad histórica, dado que está transitando un proceso de apertura al mundo que nos posiciona con un mejor perfil para atraer el capital global. En este escenario, esta nueva etapa de relaciones de apertura al mundo representa una oportunidad adicional sin precedentes, porque nos pone en el radar de los grandes hyperscalers y jugadores claves de la IA que antes solo miraban a nuestros vecinos en la región", dijo Graizer.
Súper RIGI
El Súper RIGI presenta mayores beneficios que el RIGI:
- Se reduce el Impuesto a las Ganancias del 25% al 15%.
- Los dividendos tributan al 3,5%, la mitad del ya reducido 7% del RIGI.
- Las contribuciones patronales quedan fijadas en el 10% para todos los nuevos puestos de trabajo generados, y esa alícuota se mantiene durante 30 años.
- En materia cambiaria, el proyecto exime a las empresas de la obligación de ingresar y liquidar las divisas provenientes de aportes de capital, financiamientos internacionales o préstamos de cualquier naturaleza.
- Y en materia de exportaciones, las empresas podrán disponer libremente del 100% de las divisas a partir del tercer año desde la primera exportación.
- A eso se suma la exención total de derechos de importación y exportación para bienes de capital, partes y productos obtenidos dentro del proyecto.