Empleo: la mitad de las pymes evalúa reducir personal ante una economía que no levanta

Los datos y estimaciones sobre el comportamiento del mercado laboral reflejan, de cierto modo, la tónica de las expectativas no solo de la oferta de empleo sino, sobre todo, de la demanda.

En tal sentido, la última medición de la Encuesta de Expectativas Pyme de IAE Business School , sobre la base de respuestas recogidas en el primer bimestre del año, muestra un cambio significativo en las expectativas de las pymes argentinas donde casi la mitad de los empresarios evalúa reducir su dotación de personal en los próximos seis meses.

Al sumar quienes afirman que “probablemente” lo harán (31,1%) con aquellos que ya lo tienen decidido (18,5%), el dato alcanza cerca del 50%, el nivel más alto de la serie relevada en los últimos años. Se trata de un salto relevante respecto de mediciones anteriores, donde esta posibilidad tenía un peso considerablemente menor.

“El dato más relevante de esta medición es el cambio en la dinámica del empleo . Por primera vez vemos que una proporción significativa de pymes no solo dejó de pensar en crecer, sino que empieza a evaluar reducir su dotación, lo que refleja un escenario de mayor cautela y menor previsibilidad”, explica Guillermo Fraile, profesor del IAE Business School y responsable del relevamiento.

Pero el giro no solo resulta significativo por su magnitud, sino también por el contraste con mediciones previas ya que apenas un año atrás, el panorama era sustancialmente distinto: más del 60% de las pymes proyectaba contratar personal y solo una minoría contemplaba recortes. La actual reversión refleja un deterioro en las expectativas empresariales y un cambio de ciclo en el mercado laboral.

El diagnóstico se completa con otro dato estructural: más del 70% de las pymes afirma tener dificultades para encontrar talento calificado. La coexistencia de problemas para contratar y, al mismo tiempo, una mayor predisposición a reducir personal expone las tensiones del mercado laboral donde la calidad del empleo y la productividad aparecen como variables críticas.

Menor previsibilidad

Sin embargo, la tendencia no solo se observa en las expectativas, sino que también crece la proporción de empresas que efectivamente redujeron personal en los últimos seis meses, alcanzando el 41,9% en la medición más reciente, consolidando una tendencia contractiva en el empleo.

Este comportamiento se vincula con un entorno de menor previsibilidad, donde las decisiones de inversión y expansión quedan postergadas.

A esto se suma una dificultad estructural que se mantiene en el tiempo: más del 70% de las pymes afirma tener problemas para conseguir el talento necesario para cubrir sus vacantes.

Este fenómeno, persistente en los últimos años, configura un escenario complejo, en el que conviven restricciones para contratar con una mayor cautela en las decisiones de empleo.

La situación del país

Por otro lado, el deterioro en las expectativas también se refleja en la mirada sobre el contexto general. La proporción de empresarios que espera una mejora en la situación del país en los próximos seis meses se redujo de manera significativa en el último año, pasando de niveles cercanos al 70% a poco más del 30%.

Este cambio de percepción impacta directamente en las decisiones de las firmas, que priorizan la prudencia frente a un escenario volátil.

En paralelo, crece la percepción de que la situación podría empeorar, lo que impacta directamente en las decisiones de inversión, contratación y planificación de las empresas.

Carga tributaria

En este contexto, la presión impositiva se consolida como la principal preocupación de las pymes, desplazando a la inflación como eje central. Sin embargo, a diferencia de otros indicadores, este factor se mantiene como una constante dentro de la agenda empresaria.

De hecho, destaca el sondeo, ante la consulta sobre qué tipo de reforma tendría mayor impacto positivo en sus empresas, casi tres de cada cuatro empresarios señalaron a la reforma fiscal por sobre la laboral.

Un escenario desafiante para 2026: los resultados del relevamiento muestran un panorama marcado por la cautela. La combinación de menor optimismo, dificultades para contratar y una creciente evaluación de reducción de personal configura un escenario desafiante para las pymes en los próximos meses.

En este contexto, las decisiones vinculadas al empleo aparecen como uno de los principales termómetros de la actividad y de las expectativas empresarias hacia adelante.