AMIA abre sus puertas para quienes buscan trabajo por que "el desempleo choca fuertemente con la identidad"

En un contexto complejo para el empleo en la Argentina, el Servicio de Empleo de AMIA vuelve a poner el foco en una preocupación que atraviesa a miles de personas: conseguir trabajo . Verónica Albajari, directora del área, paso por Entrevistas MDZ y explicó que la oficina funciona como un puente entre quienes buscan una oportunidad laboral y las empresas que necesitan incorporar personal.

La historia de este espacio comenzó en la década del 70, mucho antes del atentado a la AMIA . En aquel momento, la institución acompañaba a personas de la comunidad judía con distintas necesidades económicas, de vivienda o de salud. Sin embargo, muchas de ellas transmitían una demanda concreta: “Agradecemos la ayuda que recibimos, pero la verdad es que lo que queremos es que nos ayuden a encontrar trabajo ”.

Así nació una primera bolsa de trabajo . Las trabajadoras sociales salían por el barrio de Once, miraban los carteles en las vidrieras de los comercios y conectaban esas búsquedas con las personas que AMIA asistía. Con el tiempo, ese mecanismo inicial se transformó en un servicio más amplio, profesionalizado y con alcance nacional.

El 18 de julio de 1994 fue un quiebre para la comunidad judía

El atentado del 18 de julio de 1994 marcó un quiebre. Después de la tragedia, en la que murieron 85 personas, la institución decidió abrir el servicio a toda la sociedad, de manera gratuita, como una forma de retribuir la ayuda recibida. “No le preguntamos a nadie ni de qué nacionalidad es ni qué religión tiene”, remarcó Albajari.

Un puente entre personas y empresas

La directora definió al Servicio de Empleo como un “conector” y un “abridor de puertas”. La oficina no genera empleo de manera directa, sino que vincula la oferta con la demanda: por un lado, personas desempleadas o que quieren cambiar de trabajo; por el otro, empresas que buscan cubrir vacantes.

Actualmente, el área cuenta con casi 1.200.000 currículums cargados desde 2002 y una base de 15.000 empresas, principalmente pymes. Según Al0bajari, el año pasado 850 personas consiguieron empleo a través de la articulación del servicio, que también trabaja en inclusión laboral de personas con discapacidad, jóvenes en situación de vulnerabilidad y migrantes.

El servicio de empleo de AMIA es para todos

El servicio de empleo de AMIA es para todos Marlene Rolando / MDZ.

Una jornada abierta el 7 de mayo

El próximo 7 de mayo, AMIA realizará una jornada gratuita para quienes estén en búsqueda laboral o quieran mejorar sus herramientas para cambiar de empleo. Habrá charlas sobre búsqueda de trabajo, uso de inteligencia artificial, manejo de LinkedIn y revisión de currículums con profesionales de recursos humanos.

Para Albajari, perder el empleo no implica solo quedarse sin ingresos: también afecta la identidad personal y familiar. “El desempleo choca fuertemente con la identidad”, afirmó. Por eso, insistió en que el objetivo es acortar los plazos de búsqueda y acompañar a las personas en un proceso que muchas veces resulta difícil. “Queremos que el Servicio de Empleo sea un lugar para que todos puedan encontrar su lugar”, concluyó.