Empleados de comercio acordaron un nuevo aumento y un jugoso bono

Los empleados de comercio alcanzaron un nuevo acuerdo salarial con las cámaras empresarias del sector que contempla un aumento del 5% en tres tramos y un bono que ascenderá a $120.000 a partir de abril de 2026. Se trata de un nuevo entendimiento que fue firmado por las principales entidades del rubro, en el marco del convenio colectivo 130/75.

El incremento salarial se aplicará de manera escalonada sobre las remuneraciones básicas vigentes a marzo de 2026. Según lo acordado, se distribuirá en tres etapas:

De esta manera, el ajuste total del 5% se completará al cierre del segundo trimestre.

Además, el aumento tendrá carácter remunerativo, pero no será acumulativo, y se tomará como base el salario del mes de marzo junto con las sumas no remunerativas vigentes.

El acuerdo también incluye el pago de una suma fija no remunerativa que alcanzará los $120.000 mensuales desde abril.

Mientras se acordó la paritaria de empleados de comercios, entidades del sector se enfrentan por un polémico aporte Foto: Archivo MDZ

Este monto surge de la incorporación de un adicional de $20.000 a los $100.000 que los trabajadores ya venían percibiendo, consolidando así un refuerzo económico durante el trimestre.

El bono será percibido por todos los trabajadores comprendidos en el convenio y, por el momento, mantendrá su carácter no remunerativo.

El nuevo esquema salarial comenzará a regir desde el 1° de abril de 2026 y funcionará como piso para la actividad una vez que sea homologado por la Secretaría de Trabajo. Asimismo, el acuerdo contempla una cláusula de revisión para junio, con el objetivo de evaluar la evolución de la inflación y del poder adquisitivo, y eventualmente redefinir las condiciones salariales.

La paritaria de comercio, una de las más relevantes del país por la cantidad de trabajadores que abarca, se da en un contexto económico marcado por la inflación y la necesidad de recomponer ingresos.