Electrolux cierra su planta de Rosario y analiza despedir a 100 trabajadores

Electrolux Group cerrará este viernes su planta de Rosario , una decisión que afectará a unos 180 trabajadores que actualmente se desempeñan en la fábrica. Según pudo saber este medio, la compañía analiza realizar alrededor de 100 despidos , todos correspondientes al personal de la planta.

La empresa, que tiene unos 300 empleados en Argentina , tomó la decisión luego de varios meses de reducción de personal y en un contexto de caída del consumo de electrodomésticos y apertura de las importaciones . La fábrica producía principalmente heladeras, freezers y lavarropas , además de artículos de la categoría de pequeños electrodomésticos.

En un comunicado, Electrolux Group explicó que la decisión se tomó como parte de una revisión estratégica de sus operaciones en Argentina.

La compañía señaló que avanzará hacia un modelo de abastecimiento global, respaldado por la red internacional de producción del grupo : "Esta decisión forma parte del plan de Electrolux Group para mejorar la eficiencia y fortalecer la competitividad de sus operaciones a nivel global".

Además, vinculó la medida con la evolución del mercado internacional y la transformación del modelo operativo de la industria , con el objetivo de garantizar la sostenibilidad de sus operaciones a largo plazo.

El cierre de la fábrica se produce mientras el mercado argentino de electrodomésticos atraviesa una caída en el consumo. Según datos de NielsenIQ, el mercado de Tecnología y Durables registró una baja cercana al 3% en volumen durante el primer semestre de 2026.

Qué dijo Electrolux sobre los trabajadores

La empresa reconoció el impacto que la decisión tendrá sobre los empleados de la planta y aseguró que llevará adelante el proceso “con responsabilidad, respeto y cumpliendo plenamente con las obligaciones establecidas por la legislación vigente”. También señaló que brindará el acompañamiento correspondiente durante la transición.

Electrolux Group tiene previsto continuar con sus operaciones comerciales en Argentina y reafirmó su compromiso con el país, donde está presente desde hace 100 años. Los consumidores, además, continuarán contando con garantía oficial, servicio técnico especializado y disponibilidad de repuestos para los productos de las marcas Electrolux y Gafa.

La planta ya había iniciado un plan de retiros voluntarios

El cierre definitivo de la fábrica se produce después de un proceso de reducción de personal que la compañía había iniciado en marzo de este año. En ese momento, Electrolux abrió un programa de retiros voluntarios para 100 trabajadores de la planta de Rosario. Según fuentes de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), más de 130 operarios se habían anotado antes de que finalizara el plazo de adhesión.

De acuerdo con la información gremial, la propuesta contemplaba el pago del 100% de la indemnización, calculada bajo el esquema anterior a la reforma laboral, además de tres sueldos adicionales como incentivo para quienes aceptaran la desvinculación.

En aquel momento, fuentes vinculadas al sector habían señalado que la fábrica funcionaba aproximadamente al 50% de su capacidad productiva, en medio de una caída de la demanda de electrodomésticos.

Las suspensiones que habían afectado a la planta

Los problemas en la fábrica de Rosario se remontan al año pasado. En octubre de 2025, Electrolux había dispuesto suspensiones para unos 400 trabajadores ante la caída de las ventas y de la producción. La medida había alcanzado a una parte importante del personal de la planta y se había implementado mediante un esquema de suspensiones rotativas.

Ahora, la empresa decidió avanzar con el cierre definitivo de la fábrica y modificar su esquema de abastecimiento para el mercado argentino.