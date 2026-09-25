El dólar subió por tercer día consecutivo y cerró la semana batiendo récords

No fue un día tranquilo para las cotizaciones del dólar. Así quedaron todas en el cierre, con subas en el segmento del oficial.

En el cierre de la semana, el dólar volvió a marcar el termómetro de la city porteña con una nueva suba en las cotizaciones. Si bien el dólar blue encontró la calma, el oficial volvió a cotizar al alza con un dólar mayorista que volvió a romper récords. A su vez, el dólar tarjeta escala a paso firme.

En concreto, el dólar oficial minorista que se vende al público en los bancos cerró esta semana a $1495 para la compra y $1545 para la venta según marcaban las pantallas del Banco Nación este viernes. Es la segunda suba consecutiva de la semana.

Mientras que el dólar oficial mayorista cerró este viernes a $1525,50 batiendo un récord nominal en su valor. La divisa subió seis pesos solamente este viernes (o un 0,4%) y asi encadenó la tercera alza consecutiva en lo que va de la semana.

Quieto el dólar blue y el dólar tarjeta otra vez dando la nota Al igual que el jueves, el dólar blue se quedó en calma y cerró a $1540 para la compra y $1560 para la venta sin variables respecto del cierre anterior.