El Tesoro acumula US$408 millones de compras netas en diciembre y Caputo se prepara para los pagos de enero

Si bien el Tesoro comenzó diciembre con ventas de divisas, en lo que del mes acumula compras netas por US$408 millones. Así, los depósito en dólares del Gobierno en el Banco Central ( BCRA ) se ubicaron en US$1.836 millones, pero los vencimientos de deuda de enero ascienden a US$4.200 millones.

El ministro de Economía, Luis Caputo estuvo con compras y ventas en el mercado cambiario. Por un lado, para acumular la mayor cantidad de divisas de cara a los pagos del 9 de enero. Y, por otro lado, con posturas vendedoras para calmar el tipo de cambio en ciertas ruedas financieras.

En este contexto de idas y vueltas, el Tesoro acumula en diciembre compras netas por US$408 millones en el MULC, a razón de US$29 millones diarios, aún por encima de los US$280 millones de noviembre (US$16 millones diarios), según estimaciones de Portfolio Personal de Inversiones (PPI).

"La intervención sostenida del Tesoro , operado por el BCRA , mantuvo el tipo de cambio en $1.450 ante mayor demanda de divisas privada por aguinaldos. Esto achicó el disponible para hacer frente a los US$4.215 millones de vencimientos de Bonares y Globales de enero 2026″, agregaron desde Outlier.

De esta manera, si a las adquisiciones de dólares en el mercado cambiario se suman lo cosechado por el equipo económico en el Bonar 29N (US$910 millones), los depósitos en dólares del Gobierno en el Central alcanzaban poco más de US$1.800 millones. "Los depósitos en dólares del Tesoro, frente al próximo pago de los soberanos en moneda extranjera por US$4.220 millones, se encuentran en US$1.836 millones, tras haber realizado ventas en dólares en el mercado la semana pasada, que significaron caídas de depósitos por US$240 millones”, señaló un informe de Buenos Aires Valores S.A. (BAVSA).

El anáñisis de BAVSA añadió: "Economía posee un equivalente a US$2.352 millones en depósitos en pesos en el BCRA, por lo que aún debería apelar a financiamiento o a depósitos en bancos comerciales para afrontar el vencimiento de enero. Esto sin dudas impide que, tras los primeros efectos de los anuncios del BCRA, la baja del riesgo país se haya extendido en el tiempo, pues en la última semana aumentó tan sólo 2 puntos hasta 575 puntos básicos, a la espera de definiciones".

El impulso de la cuenta financiera por sobre el agro en diciembre

Aunque el Gobierno se posicionó como comprador neto de divisas, el monto estuvo lejos de asimilarse con los flujos extraordinarios del agro, como junio con US$1.229 millones, con la baja transitoria de retenciones; o septiembre que fue de US$1.650 millones, bajo el régimen de retenciones cero.

"En diciembre, la estrella no fue el campo (aun con una cosecha récord de trigo valuada en torno a US$5.400 millones), sino la cuenta financiera. Tras las elecciones legislativas, la emisión de ONs volvió a activarse, especialmente en el mercado internacional, junto con colocaciones subsoberanas, dando lugar a un monto récord de US$4.246 millones en noviembre y US$1.777 millones en lo que va de diciembre. A esto se sumó, del lado de la demanda, una mayor necesidad estacional de pesos, que también habría colaborado con la dinámica", destacó PPI.

Las alternativas para completar los vencimientos de enero

Los vencimientos de deuda del 9 de enero serán el primer test clave del Gobierno en 2026. Para esa fecha, el equipo económico debe afrontar pagos por US$4.200 millones.

Al descontar los US$1.800 millones que el Tesoro tienen en el BCRA, a Caputo le faltan cerca de US$2.300.

En ese contexto, un informe de 1816 remarcó que el Tesoro cuenta con depósitos en moneda extranjera en el BCRA por US$1.869 millones, resultado de la reciente emisión del Bonar 29 y de las compras netas de divisas realizadas tanto en el mercado como al propio Banco Central. Aun así, restarían cerca de US$2.350 millones para cubrir los vencimientos.

La consultora planteó las siguientes opciones:

Abrir el Bonar 29 o emitir un título similar (probabilidad 35%).

Colocar títulos en dólares con vencimiento en 2026 o 2027 (probabilidad 20%).

Recurrir a los pesos que tiene el Tesoro en los bancos comerciales (probabilidad 15%).

Pedirle a Wall Street, pero vía repo (probabilidad 30%).

También se encuentra pendiente que se informe de manera oficial el ingreso al fisco de los US$700 millones correspondientes a la privatización de las represas hidroeléctricas del Comahue. Incluso bajo ese escenario, faltarían unos US$1.650 millones.

Tanto el presidente Javier Milei como Caputo manifestaron que las negociaciones de un repo con bancos alcanzan los US$7.000 millones.

Incluso, el Titular del Palacio de Hacienda expresó que prefiere no recurrir a financiamiento den Wall Street, a pesar que la aprobación del Presupuesto 2026 lo habilita a emitir deuda bajo legislación extranjera.