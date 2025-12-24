Las 5 formas de reciclar tu CD viejo y convertirlo en tu próximo tesoro: la guía sencilla para transformarlos

El disco compacto (CD) puede tener una segunda vida y ser útil para tu hogar. Te contamos qué hacer en pocos minutos y sin tantos materiales.

Aunque hoy no lo usemos, hubo años en que solo se escuchaba música a través del CD. Ahora están por todos lados y muchos no saben cómo reciclarlos porque no están solamente hechos de plástico, sino que contienen otros materiales como metales, aluminio y otros que pueden ser perjudiciales para el medio ambiente.

Reciclar un CD es más fácil de lo que muchos creen. La forma más fácil es contactar con un centro de reciclaje que acepte este tipo de ítems. Pero también existen tiendas especializadas en la reutilización de CD y DVD, agrupaciones de caridad que los reciben para donarlos o tiendas de segunda mano que coleccionan objetos antiguos donde los puedes vender.

Sin embargo, hay otras actividades que exploran la creatividad y son perfectas para esos momentos en que quieres hacer una tarea que te relaje. Customizar un CD puede ser un juego ideal para niños, adolescentes y adultos que quieran compartir un momento en familia durante Navidad.