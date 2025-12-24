Las 5 formas de reciclar tu CD viejo y convertirlo en tu próximo tesoro: la guía sencilla para transformarlos
El disco compacto (CD) puede tener una segunda vida y ser útil para tu hogar. Te contamos qué hacer en pocos minutos y sin tantos materiales.
Aunque hoy no lo usemos, hubo años en que solo se escuchaba música a través del CD. Ahora están por todos lados y muchos no saben cómo reciclarlos porque no están solamente hechos de plástico, sino que contienen otros materiales como metales, aluminio y otros que pueden ser perjudiciales para el medio ambiente.
Reciclar un CD es más fácil de lo que muchos creen. La forma más fácil es contactar con un centro de reciclaje que acepte este tipo de ítems. Pero también existen tiendas especializadas en la reutilización de CD y DVD, agrupaciones de caridad que los reciben para donarlos o tiendas de segunda mano que coleccionan objetos antiguos donde los puedes vender.
Te Podría Interesar
Sin embargo, hay otras actividades que exploran la creatividad y son perfectas para esos momentos en que quieres hacer una tarea que te relaje. Customizar un CD puede ser un juego ideal para niños, adolescentes y adultos que quieran compartir un momento en familia durante Navidad.
¿Cómo utilizar este tesoro?
- Portavasos: Solo tienes que colocar fieltro debajo y decorarlo como quieras. Luego cúbrelo con una pintura brillante para que la decoración dure por más tiempo.
- Espejos: Troza los discos con cuidado y pega los pequeños trozos alrededor de un espejo o lo que quieras decorar.
- Atrapasoles: cuelga el CD en una habitación, cerca de una ventana, y el sol iluminará toda la habitación con un pequeño arcoíris.
- Mosaicos: decora el CD como más te guste y cuélgalo en una pared.
- Etiquetas para plantas: Corta el CD por la mitad y escribe con marcador el nombre de las plantas. Antes de escribir puedes decorar y recuerda usar fibrones permantener para que no se diluyan con agua o lluvias.
Los beneficios de reciclar el CD son varios. Además de cuidar el medio ambiente, también ayuda a ganar un poco de dinero si los vendes o pasar un momento divertido si decides customizarlos para decorar el hogar o darle una función útil.