El riesgo país sube hasta los 1.264 puntos básicos, mientras que bonos y acciones operan mixtos

En la jornada bursátil de este jueves tanto bonos como las acciones argentinas operan de manera mixta tanto en la plaza local como en Wall Street. Mientras que el riesgo país trepa hasta los 1.264 puntos básicos.

Así, el índice que elabora el JP Morgan sube 34 unidades en el comienzo de la jornada bursátil. Los bonos argentinos en el mercado local operan de manera dispar, con algunas subas de hasta el 2,8%, como el caso del GD30.

En cuanto a la plaza local, el mayor índice bursátil, el S&P Merval, opera con una caída del 0,1%, luego de comenzar la rueda al alza. En el panel líder, las acciones alternan entre subas y caídas. Al alza cotizan Sociedad Comercial del plata (+1,1%) y Pampa Energía (+1%), en tanto a la baja abrieron Cresud (-4,3%), Ternium (-1,9%), BBVA (-1,6%), Macro (-1,5%).

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street operan mixtos, con alzas impulsadas por Globant (+8,3%), luego de que la firma argentina anunciara un plan de recompra de sus acciones, seguido de Loma Negra con una suba del 1,4% y Pampa Energía (+0,8%).. En tanto, los ADRs que traicionaron a la baja fueron: Bioceres (-2,3%), BBVA (-1,6%), Tenaris (-1,3%), Edenor (-1,2%), Central Puerto (-1,2%).

En cuanto a los bonos en dólares bajo legislación extranjera (que operan en Nueva York), vuelven a con mayorías al alza, impulsados por el GD29D (+3,4%), AL29D (+2,7%) y GD41D (+2,7%).

Esto se da luego que los títulos comenzaran la rueda con subas y revirtieran sus operaciones para negociarse con caídas en el pre market tras los dichos del secretario del Tesoro de EE.UU, Scott Bessent.

“Sólo para dejarlo claro. Le estamos otorgando una línea de swap. No estamos poniendo dinero en la Argentina”, expresó Bessent en una entrevista en CNBC, luego de que a través de sus redes sociales confirmó que llevará cabo reuniones con el equipo económico, con el ministro de Economía Luis Caputo a la cabeza, para terminar de delinear la ayuda financiera a Argentina.

A cuánto cotizan los dólares este jueves 2 de septiembre

El dólar oficial mayorista abrió el mercado cotizando a $ 1.425 este jueves 2 de octubre, lo que implica una suba de $ 2 respecto al cierre del miércoles que cotizó a $ 1.423. Mientras que el minorista se mantiene a $1.450 y el dólar blue a $1.460.

Por su parte, el MEP cotiza a $1.514,08 y el CCL a $ CCL $1.572,89.