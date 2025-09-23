El Riesgo País perforó los 1000 puntos tras el espaldarazo de Donald Trump a Javier Milei

El índice medido por JP Morgan alcanzó los 964, el nivel más bajo desde el 5 de septiembre.

Luego del fuerte respaldo del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a Javier Milei y su gestión, la noticia tiene su replica en los mercados. Este martes, tras un lunes muy positivo para las acciones, el Riesgo País perforó la línea de los 1000 puntos y sigue en picada.

El indicador calculado por JP Morgan, mostraba un descenso de 125 puntos, manteniéndose en los 964 puntos básicos. Se trata del el nivel más bajo desde el 5 de septiembre.

La visita del presidente Javier Milei a el país norteamericano tiene como eje la participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas, pero la expectativa y el análisis gira en torno a la reunión clave que mantiene con Donald Trump.

En el momento que comenzaba el encuentro, Trump difundió un mensaje en redes sociales en el que aseguró: "Javier Milei es muy buen amigo, luchador y ganador y tiene mi respaldo completo y total para la reelección como presidente".