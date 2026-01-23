El producto estrella mendocino que corre riesgo con el avance del acuerdo Mercosur-UE

Con reconocimiento internacional en los últimos días, referentes del sector clave en el agro mendocino advirtieron del impacto negativo del tratado.

El acuerdo de Mercosur y la Unión Europea puede traer beneficios para las exportaciones de Mendoza, pero también perjudicar un producto clave.

El avance del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, luego de décadas de negociaciones, sigue dando de qué hablar. Es que pese a que Mendoza podría ser una de las provincias más beneficiadas por el tratado por la naturaleza de sus exportaciones, al leer la letra chica se puede advertir que uno de sus productos estrellas podría verse especialmente perjudicado: el aceite de oliva.

Mientras medios internacionales como Reuters afirman que podría comenzar a aplicarse de manera provisional a partir de marzo, incluso sin completar el proceso de ratificación en todos los países europeos, en Argentina, especialmente en Mendoza, productores de aceite de oliva extra virgen (AOVE) manifestaron su preocupación por el perjuicio que podría tener el sector por la quita de aranceles para los productos de la Unión Europea.

Es que parte del acuerdo entre Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay y los países que integran el bloque comercial europeo tiene al AOVE como uno de los que más se favorecerían, especialmente aquellos de origen español. Es que el tratado implica una reducción paulatina de los aranceles de importación que pagan en el Mercosur hasta su eliminación total en 15 años. En tanto, los productos locales dejarían de pagar impuestos desde su entrada en vigor.

El importador busca, entre otros productos, incorporar fruta para industria, aceitunas y aceite de oliva. Foto: Efe. La producción de aceite de oliva está subsidiada en Europa. EFE En Argentina, el aceite de oliva cuenta con un gravamen del 31% entre aranceles e impuestos nacionales, lo que permite a los productores locales competir con subvención que tienen la producción en países europeos, especialmente España, referente mundial de la olivicultura.

Miguel Zuccardi, referente del sector olivícola, aseguró que el tema deberá ser seguido muy de cerca por los productores locales, ya que se presenta como una “amenaza” para la olivicultura. “Si no tenemos ese arancel compensatorio, la llegada de aceites de Europa a bajo precio, por los altos subsidios que reciben, sería un problema y un factor determinante para el desarrollo de actividad en Argentina, sobre todo la olivicultura con valor agregado”, comentó en diálogo con MDZ Online.