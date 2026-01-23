El producto estrella mendocino que corre riesgo con el avance del acuerdo Mercosur-UE
Con reconocimiento internacional en los últimos días, referentes del sector clave en el agro mendocino advirtieron del impacto negativo del tratado.
El avance del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, luego de décadas de negociaciones, sigue dando de qué hablar. Es que pese a que Mendoza podría ser una de las provincias más beneficiadas por el tratado por la naturaleza de sus exportaciones, al leer la letra chica se puede advertir que uno de sus productos estrellas podría verse especialmente perjudicado: el aceite de oliva.
Mientras medios internacionales como Reuters afirman que podría comenzar a aplicarse de manera provisional a partir de marzo, incluso sin completar el proceso de ratificación en todos los países europeos, en Argentina, especialmente en Mendoza, productores de aceite de oliva extra virgen (AOVE) manifestaron su preocupación por el perjuicio que podría tener el sector por la quita de aranceles para los productos de la Unión Europea.
Te Podría Interesar
Es que parte del acuerdo entre Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay y los países que integran el bloque comercial europeo tiene al AOVE como uno de los que más se favorecerían, especialmente aquellos de origen español. Es que el tratado implica una reducción paulatina de los aranceles de importación que pagan en el Mercosur hasta su eliminación total en 15 años. En tanto, los productos locales dejarían de pagar impuestos desde su entrada en vigor.
En Argentina, el aceite de oliva cuenta con un gravamen del 31% entre aranceles e impuestos nacionales, lo que permite a los productores locales competir con subvención que tienen la producción en países europeos, especialmente España, referente mundial de la olivicultura.
Miguel Zuccardi, referente del sector olivícola, aseguró que el tema deberá ser seguido muy de cerca por los productores locales, ya que se presenta como una “amenaza” para la olivicultura. “Si no tenemos ese arancel compensatorio, la llegada de aceites de Europa a bajo precio, por los altos subsidios que reciben, sería un problema y un factor determinante para el desarrollo de actividad en Argentina, sobre todo la olivicultura con valor agregado”, comentó en diálogo con MDZ Online.
El buen momento de la olivicultura en Mendoza
En medio de las luces de alerta, la provincia fue distinguida internacionalmente, justamente en España, con el programa Mendoza Oliva Bien, una iniciativa de oleoturismo impulsada por el Ente Mendoza Turismo (Emetur). El mismo fue la única propuesta argentina finalista y ganadora en los Premios Excelencias Turísticas.
Fue en el marco de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que se desarrolló en Madrid, donde se puso en valor una propuesta innovadora que integra turismo, identidad productiva y desarrollo local. “El oleoturismo nos permite poner en valor nuestra identidad productiva, sumar experiencias auténticas y generar desarrollo local en los territorios, siempre con una mirada sostenible y de calidad internacional”, aseguró Gabriela Testa, presidenta del Emetur.
Respecto al momento del oleoturismo, Miguel Zuccardi planteó que es “muy interesante”, donde la provincia está atravesando una etapa de construcción y consolidación de un turismo en torno al olivo. “Más allá de las coyuntura actual en la llegada de turistas, nuestra apuesta ha sido y es de largo plazo”, sostuvo.
“Mendoza cuenta hoy con un muy buen nivel de turismo receptivo, construido en torno al vino y la gastronomía y esto es una gran ventaja para acelerar el desarrollo del oleoturismo, apoyándonos en un visitante que ya valora el origen, la calidad y la experiencia”, destacó Zuccardi.
En su caso, junto con su familia han sido pioneros en el desarrollo del turismo en torno a la olivicultura: “Desde la apertura de Pan & Oliva en 2013, pensamos el proyecto más allá de un restaurante como un espacio para educar sobre el aceite de oliva de alta calidad. Creemos que el oleoturismo es clave para acompañar el crecimiento de su consumo, en un contexto donde la alimentación saludable es una prioridad creciente y el aceite de oliva, cuando es de calidad y se consume fresco, es un verdadero súperalimento”, completó.