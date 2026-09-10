El precio del petróleo se dispara casi 7%: a cuánto llega por la guerra en Medio Oriente

La crisis en el Golfo Pérsico parece no tener fin, con acciones bélicas en el estratégico estrecho de Ormuz, lo que mantiene un clima tenso en el mercado energético. ES la primera vez en varios meses en que las dos principales referencias del mercado petrolero global - Brent y WTI- se mantienen por encima de los 100 dólares el barril de 159 litros.