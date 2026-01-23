El precio del oro no para de subir: ya aumentó más de 14% en el año y se acerca a los 5.000 dólares la onza

La alocada carrera del precio del oro en los últimos meses tiene en alerta a los inversores y a los gobiernos, al punto que cada vez que parece haber tocado un techo, vuelve a quebrarlo para sorprender al mercado. Tras varios días de suba este viernes cotiza a 4.958 dólares la onza, alcanzando un nuevo récord histórico.

Desde que arrancó el año, el precio del oro ya acumula una suba de 14,2%, y ya tiene a tiro los 5.000 dólares la onza de 31 gramos, una línea que parecía lejana para los analistas hace sólo unos meses.

En medio de las turbulencias políticas globales, el conflicto entre Estados Unidos y Europa por Groenlandia, que supuso amenazas de Donald Trump de imponer disparatados aranceles de hasta 200% a los productos de países europeos que se opusieran a los planes de Washington; la continuidad de la guerra en Ucrania, así como del conflicto entre Israel y Hamas, llevaron a los inversores a refugiarse en el oro y a los bancos centrales a tomar cada vez más posiciones en el metal dorado para sus reservas internacionales.

En este contexto el mercado recibió este viernes también la noticia del acuerdo entre Vox Royalty Corp. y Equinox Gold Corp. por la compra de oro de tres minas en Brasil.

"Vox Royalty Corp. (VOXR) anunció que su filial firmó un acuerdo con Equinox Gold Corp. para reestructurar su acuerdo de compraventa de oro del 35% en tres minas brasileñas, transfiriendo las obligaciones de entrega restantes a la mina de oro Greenstone en Ontario", señala un despacho de la agencia Reuters.

Según la información que trascendió el acuerdo contempla unas 226.000 onzas entregables tomando el acuerdo original en Brasil, pero que ahora se cubrirán a través de un flujo de compraventa vinculado a la producción del 29% de Greenstone, con entregas mínimas de 63.600 onzas para 2026.

El oro de Brasil

Esta reestructuración tiene lugar luego de fijarse la venta por parte de Equinox de las minas Santa Luz, Fazenda y RDM en Brasil al Grupo CMOC.

Por su parte, Vox mantiene un contrato de compraventa independiente de Greenstone, que data de septiembre de 2025 y proporciona hasta 58.500 onzas anuales hasta el 1 de marzo de 2027, según informó Reuters, aclarando que el contrato vigente tendrá prioridad sobre el nuevo hasta el año próximo.

En cuanto a la mina Greenstone, alcanzó la producción comercial en noviembre de 2024 y se ubica cerca de Geraldton, Ontario. Desde Equinox hay señalando que tiene previsto una producción de entre 250.000 y 300.000 onzas, a un costo en efectivo de entre 1.350 y 1.450 dólares por onza para 2026, y una producción anual promedio durante la vida útil de la mina de 330.000 onzas, destaca Reuters.

Vox Royalty Corp opera como una empresa de regalías mineras y transmisión de derechos, con una cartera de más de 80 activos en nueve jurisdicciones. Desde principio de 2020 Vox anunció más de 30 operaciones independientes para adquirir más de 70 activos en los últimos seis años.