El plan de las empresas públicas que Milei quiere privatizar antes de las elecciones presidenciales

El Gobierno nacional avanza con un plan detallado para privatizar una serie de empresas públicas clave. La administración de Javier Milei busca achicar el peso del Estado mediante la venta de al menos cinco compañías antes del primer semestre de 2027, siguiendo una hoja de ruta precisa. Milei trabaja en conjunto con el Ministerio de Economía, la Agencia de Transformación de Empresas Públicas y las cúpulas de cada firma.

De acuerdo a lo que pudo reconstruir Agencia Noticias Argentinas, el oficialismo apuesta a privatizar antes del primer semestre de 2027 al menos a cinco compañías en pos de continuar achicando el peso del Estado.

Detrás de este objetivo trabajan el Ministerio de Economía que lidera Luis Caputo, la Agencia de Transformación de Empresas Públicas que conduce el abogado Diego Chaher y las conducciones de cada firma.

Desde Aysam informaron cómo se trabajó por la tormenta e indicaron en qué lugares aún resta por recuperarse el suministro de agua potable.

La prioridad la tiene AySA, con expectativas al por mayor de acuerdo a los cálculos que hacen en la administración Javier Milei.

La apertura de ofertas por el 90% del paquete accionario de la mencionada empresa que se encarga de brindar el servicio público de agua potable será el 15 de septiembre.

Será una licitación sin precio base, sin valor de referencia por lo que el oferente que realice la propuesta más jugosa se quedará con AySA.

De todas maneras, hay una valuación que armó el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) sobre el valor que tiene una empresa como AySA y toda oferta debe estar por encima de ese precio de referencia.

Por el momento, trascendió que varios nombres están interesados en contar con semejante activo. Aparecen Mauricio Filiberti, dueño de Transclor y socio de Daniel Vila y José Luis Manzano en Edenor.

Filiberti realizaría una propuesta con Rowing, la constructora de Walter Román.

También podría hacerse cargo de las acciones el Grupo Roggio, operador de Aguas Cordobesas.

La mira en el tren Belgrano Cargas

El tren Belgrano Cargas es otra que está en mira libertaria: se lanzó la licitación por concesión de vías hace unos días.

El Gobierno iniciará un proceso en el que prevé la venta del material rodante mediante remate público, cuyos fondos se destinarán a un fideicomiso específico para financiar obras en las vías ferroviarias que serán concesionadas. Agrovoz

El desafío oficial será obtener a un oferente que acepte una concesión por 50 años, una inversión cercana a los US$1000 millones y la posibilidad de acceder a los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Todo bajo una cláusula que impida a empresas extranjeras que sean controladas por estados involucrarse.

La licitación contempla que las empresas podrán realizar consultas hasta el 28 de octubre y tendrán plazo para presentar sus ofertas hasta el 11 de noviembre a las 9.59.

Y comprende la concesión de las vías y los inmuebles aledaños de las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza.

Intercargo, en la mira libertaria

Después figura Intercargo, la empresa estatal que presta servicios de rampa y asistencia en tierra en los aeropuertos, en el mapa libertario.

Archivo

Desde el año pasado que las autoridades se encuentran puliendo el proceso de licitación y, actualmente, se encuentran trabajando un segundo llamado antes de que termine el año, con modalidad a definir.

ENARSA y la privatización de centrales

Por último, está ENARSA, la firma estatal encargada de la exploración, producción, transporte y comercialización de hidrocarburos y energía eléctrica.

Según fuentes libertarias ante la pregunta de NA, en este 2026 se convocará a licitación de las termoeléctricas Belgrano y San Martín.

Y luego en el primer trimestre de 2027 con la de Central Vuelta de Obligado.

Además el Gobierno tiene previsto avanzar con los gasoductos de ENARSA, otro valor fundamental de la compañía.