El petróleo sube y las bolsas caen tras la incertidumbre en las negociaciones entre EE. UU. e Irán

El valor del petróleo vuelve a subir por encima de los US$100 nuevamente. En paralelo, los índice de los principales mercados retroceden.

Los mercados consideran que el cierre del estratégico Estrecho de Ormuz está alterando los precios del petróleo y empiezan a impactar también en la inflación global y la actividad económica de Estados Unidos.

Los mercados internacionales se mueven el compás del conflicto en Medio Oriente. El precio del petróleo vuelve a subir por encima de los US$100, mientras que las bolsas globales caen por la escalada bélica y la incertidumbre entre las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

El presidente estadounidense, Donald Trump, escribió en cuenta de Truth Social para lanzar una advertencia a Irán, luego de que el país negó que se estuvieran realizando negociaciones de paz y rechazó una propuesta de Estados Unidos de 15 puntos para poner fin al conflicto. En cambio, propuso uno propio de cinco puntos.

En paralelo, la escalda bélica no cesa. Israel afirma que mató al jefe de la Armada iraní, responsable del bloqueo del estrecho de Ormuz, lugar donde pasa una quinta parte del tráfico de crudo a nivel mundial.

Frente a ese escenrio, los mercados se volvieron a tensionar. El precio del petróleo Brent vuelve a sufrir presiones alcistas y opera en US$107.

La OCDE lanzó una alerta en el impacto de la economía norteamericana. Según el organismo internacional, la inflación de EE.UU se disparará a 4,2% anual debido a la crisis energética.