El paradisíaco destino que se conectará con Mendoza desde el 1 de enero

La temporada de verano 2026 vendrá para los mendocinos con la posibilidad de viajar sin escalas a uno de los destinos paradisíacos con mayor crecimiento en los últimos tiempos: Aruba . Desde el 1 de enero, Aerolíneas Argentinas sumará la ruta directa con salidas desde la provincia, Córdoba y Buenos Aires.

La aerolínea nacional busca ampliar su oferta de vuelos a destinos caribeños y competir de forma más directa con otras compañías internacionales que ya operan en la ruta. Así, los nuevos vuelos a Aruba se suman a las alternativas ya existentes de Punta Cana y Cancún.

Aerolíneas competirá con GOL, que vuela vía San Pablo (Brasil) desde Aeroparque; Latam, que lo hace por Lima (Perú) desde Ezeiza; Avianca, que viaja a través de Bogotá y Medellín (Colombia) desde Ezeiza; y Copa Airlines, que lo hace con parada en su hub de la Ciudad de Panamá (Panamá) desde Ezeiza, Rosario y Mendoza .

Conforme a los datos de la Oficina de Turismo de Aruba, entre 35% y 40% de las reservas de estos vuelos corresponden a argentinos. Detrás de los colombianos, los turistas de nuestro país son los segundos visitantes de América Latina más importantes para la isla caribeño.

Cuánto sale volar a Aruba

Aunque aun no se han publicado detalles de la programación de la ruta, se estima que sean en total cinco vuelos semanales, de los cuáles uno saldría de Mendoza, otro de Córdoba y los restantes desde Buenos Aires. Los vuelos a Aruba serán operados por aviones Boeing 737 MAX 8.

En cuánto a los valores, al día de la fecha, el precio más económico para los vuelos desde Mendoza a Aruba es de $1.753.759. La opción más barata se encuentra desde Córdoba, donde se consiguen desde $1.655.461. En tanto, la tarifa ida y vuelta desde Buenos Aires, desde el Aeropuerto de Ezeiza, el costo parte desde $1.767.103.