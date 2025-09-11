Derraman una sustancia sospechosa en pleno centro de Mendoza

Vecinos y comerciantes de calle San Juan, en pleno centro de Mendoza, se alertaron por el olor y la consistencia extraña de un líquido que recorría la acequia y la calle. Luego descubrieron que era un tipo de aceite industrial que podía ser peligroso. Se trata de aceite electrolítico que fue derramado en la zona y alertó a quienes estaban en el lugar.