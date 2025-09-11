Presenta:

Derraman una sustancia sospechosa en pleno centro de Mendoza

Sería un derrame de aceite electrolítico e inspectores de Ambiente y del municipio se dirigen al lugar para determinar de qué se trata.

El derrame generó preocupación en pleno centro mendocino

Vecinos y comerciantes de calle San Juan, en pleno centro de Mendoza, se alertaron por el olor y la consistencia extraña de un líquido que recorría la acequia y la calle. Luego descubrieron que era un tipo de aceite industrial que podía ser peligroso. Se trata de aceite electrolítico que fue derramado en la zona y alertó a quienes estaban en el lugar.

Aceite contaminante

El derrame lo habría provocado un equipo de trabajo de la empresa EDEMSA, distribuidora de energía, que realizaban maniobras en la zona. Justamente el aceite electrolítico se usa en equipos eléctricos y por sus componentes requiere un manejo especial. Por eso es considerado un residuo peligroso.

Los operarios de EDEMSA trabajan en la zona con mangueras y otros objetos, mientras el derrame se expande por la calle.

