El oro está imparable: quebró la barrera de los 5.300 dólares y los analistas esperan un salto aún mayor

Con un salto de casi 4% este miércoles los futuros del oro marcan un nuevo récord, cotizando a 5.327 dólares la onza , en lo que los mercados interpretan como un profundización de la estrategia de los inversores de tomar posiciones en el metal dorado como refugio de valor de sus activos.

El telón de fondo es la decisión que este miércoles tomará la Reserva Federal respecto de las tasas de interés, en un contexto de relativa debilidad del dólar.

El oro al contado subía un 4,04%, hasta los 5.327,71 dólares por onza a las 11:57 a.m. ET (13.57 hora de Argentina), tras alcanzar un récord de 5.330 dólares .

Los futuros del oro de Estados Unidos para entrega en febrero treparon 3,8%, hasta los 5.275,30 dólares por onza, mientras que el índice del dólar estadounidense se mantuvo cerca de los mínimos en cuatro años, lo que contribuyó a bajar el precio del lingote en dólares para los compradores extranjeros, remarcan los analistas.

"El repunte de los metales preciosos ha cobrado vida propia en este momento", afirmó Peter Grant, vicepresidente y estratega senior de metales de Zaner Metals, según indicó la agencia Reuters.

Grant explicó que el oro continúa sobrecomprado y, por lo tanto, vulnerable a una corrección, sin embargo, el interés en comprar el metal durante las caídas sigue favoreciendo el alza, teniendo como próximo objetivo proyectado alcanzar los 5.400 dólares.

Los ojos en la FED

En este contexto, los inversores esperan la decisión de política monetaria que tomará esta tarde (a las 16 hora argentina) la Reserva Federal. Hay consenso entre los analistas en que las tasas de interés se mantendrán sin cambios y todos los reflectores estarán puestos en las declaraciones posteriores a la reunión del Comité de Mercados Abiertos del presidente de la FED, Jerome Powell.

El titular del banco central de Estados está siendo presionado desde hace meses por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que se avance más rápido en una baja de los tipos de interés. Trump también anunció este martes que pronto anunciará su elección para reemplazar a Jerome Powell, cuyo mandato de seis años finaliza en mayo.

Con este telón de fondo, el oro se mantiene como un activo refugio que no genera intereses, pero suele tener un buen rendimiento en períodos de bajas tasas de interés e incertidumbre generalizada. "Ha ganado más del 20% desde principios de año, basándose en las ganancias récord del año pasado", remarcó Reuters.

"La demanda minorista sigue siendo débil debido a estos máximos históricos, y hay mucha demanda acumulada esperando un respiro... Los distribuidores se están retirando del negocio de la chatarra porque las refinerías tienen demasiados retrasos y no aceptan nuevos pedidos hasta que hayan procesado el metal", explicó Peter Grant.

Otros metales preciosos

Por su parte, la plata subió en el mercado de contado 0,1%, hasta los 113,08 dólares la onza, luego de alcanzar un máximo histórico de 117,69 dólares el lunes, ganando casi un 60% desde comienzos de año.

En cuanto al platino al contado cayó un 0,9%, hasta los 2.618,21 dólares la onza, tras tocar un récord de 2.918,80 dólares el pasado lunes, en tanto que el paladio subió un 4,6%, hasta los 2.022,25 dólares.