Nuevo récord del oro: a cuánto se vende la onza en el mundo

El oro marcó un nuevo máximo histórico y superó por primera vez los US$ 5.000 por onza, en un contexto de incertidumbre global y presión sobre las tasas.

El oro volvió a actuar como refugio y rompió la barrera de los US$ 5.000 por onza.

El oro alcanzó un nuevo récord y superó por primera vez en su historia el precio de la onza de los 5.000 dólares durante la pasada madrugada, hasta tocar los US$ 5.109,73. Luego de superar los 5.100 dólares, el oro, considerado un activo refugio, subía 2,13% y se ubicaba en US$ 5.088,99, tras haber quedado el viernes al borde de romper ese umbral.

La escalada no se limitó a un solo metal. El precio de la plata también revalidó máximos históricos durante la madrugada: llegó a US$ 109,45 la onza, de acuerdo con datos de Bloomberg. En lo que va del año, el oro acumula una suba de más del 18%, mientras que la plata avanza 52,76%.

oro Con el oro en récord, también la plata revalidó máximos históricos, según datos de mercado. Shutterstock Según analistas, los metales preciosos sostienen su repunte después de que la semana pasada el Foro Económico Mundial de Davos pusiera el foco en la necesidad de prepararse para un orden global menos estable. A eso se suma el “ruido” geopolítico, los mensajes sobre un posible anuncio de un nuevo presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos esta semana y las proyecciones de la Casa Blanca, que ubican el crecimiento de la economía estadounidense entre el 4% y el 5% real, por encima del consenso.

En ese contexto, crece la presión política para impulsar la economía mediante una baja de tasas. Y mientras el rumbo de la política monetaria de la Fed genera dudas, otros bancos centrales muestran una tendencia más clara: siguen incrementando sus compras de oro a un ritmo acelerado, según señaló Manuel Pinto, analista de XTB.