Mientras todos miran el oro, la plata luce ahora como la reina

La semana pasada, se vieron algunas señales tempranas de desaceleración del impulso en el precio de la plata y los analistas advirtieron a los inversores que los precios podrían estar alcanzando su punto máximo; sin embargo, llegar temprano puede ser tan doloroso para su cartera como equivocarse, una lección que el mercado disfruta enseñar repetidamente, señalan los expertos del mercado de metales.

Las últimas negociaciones dejaron a la plata en un importante hito, superando los 100 dólares la onza (mientras el oro aún no ha alcanzado los 5.000 dólares, pero el mercado está a menos de 20 dólares, y en este contexto, eso podría suceder en cualquier momento).

Los precios de la plata han subido un 44% en lo que va de mes y más del 180% desde que comenzó el repunte explosivo en la segunda mitad del año pasado. La semana pasada, los expertos de Kitco señalaban a los inversores que este repunte comenzaba a parecer irracional, y podría seguir siéndolo. Pero como dice el viejo cliché: “Los mercados pueden seguir siendo irracionales más tiempo del que uno puede mantenerse solvente”. Desafortunadamente, el mercado tiene una memoria excelente, y su cuenta de margen, no.

Lo interesante, sin embargo, es que algunos analistas ven una razón detrás del movimiento parabólico del oro y la plata . Los metales preciosos cobraron impulso a principios de semana después de que el presidente Donald Trump amenazara con imponer aranceles a las naciones europeas que no apoyaran su intento de anexar Groenlandia.

Tampoco descartó usar la fuerza militar para lograr sus objetivos. En una jugada tradicional de TACO (Trump Always Chickens Out, “Trump Siempre se Acobarda”), Trump posteriormente se retractó de su amenaza de tomar Groenlandia por la fuerza, pero el daño ya estaba hecho.

Durante la última semana, se ha visto un renovado impulso en las operaciones de venta de bonos del Tesoro estadounidense, con algunas empresas europeas buscando, según se informa, deshacerse de ellos. Esta devaluación ofrece un sólido soporte fundamental para el oro y la plata, incluso a precios elevados.

En este contexto, los analistas sugieren que el oro podría superar fácilmente los 6.000 dólares, mientras que los precios de la plata podrían acercarse a los 150 dólares la onza. Dicho esto, no se estaría haciendo la debida diligencia si no se presentara también la otra cara del argumento: si bien la plata aún puede tener cierto potencial alcista, varios analistas han señalado que el aumento de precios podría eventualmente lastrar la demanda industrial. Como dice el refrán, la cura para los precios altos siempre ha sido un aumento de precios.

La plata a 100 dólares es emocionante, y claramente hay un fuerte impulso detrás del movimiento, pero en estos niveles es prudente que los inversores sean pacientes y resistan la tentación de perseguir precios al alza, advierten los expertos. En este entorno, la plata puede fluctuar un 10% en un solo día con una facilidad alarmante, y ese tipo de volatilidad no es para los débiles de corazón ni de estómago.

En algún momento, tanto la plata como el oro experimentarán una corrección, dicen desde la corredora canadiense. Según la reciente evolución de los precios, es probable que cualquier retroceso sea superficial y de corta duración, pero esos momentos, no los titulares eufóricos, son las oportunidades que los inversores deberían esperar.

La plata continúa su imparable suba, estableciendo un nuevo récord por encima de los 95 dólares la onza; sin embargo, cada vez hay más analistas cautelosos respecto del metal precioso.

En su último informe sobre metales preciosos, Roukaya Ibrahim, estratega jefe de BCA Research, dijo que, si bien el mercado de la plata sigue estando bien respaldado a largo plazo, no recomienda perseguir precios en estos niveles, ya que las probabilidades de una caída importante en los precios de la plata han aumentado.

En el primer mes del 2026, los precios de la plata aumentaron un 31%, luego de un repunte de casi el 150% en 2025. El metal precioso se benefició de una tormenta perfecta, ya que la creciente demanda de inversión y el sólido consumo industrial compiten por los menguantes suministros físicos. Sin embargo, Ibrahim señaló que el frenesí especulativo se ha convertido en la principal fuerza impulsora detrás del repunte y podría resultar insostenible.

“Seguimos considerando que las perspectivas macroeconómicas y geopolíticas ofrecen un contexto favorable para los precios de la plata a medio y largo plazo. Cabe destacar que hemos mantenido una postura alcista respecto a la plata en nuestra matriz de materias primas durante el último año”, declaró Ibrahim en su informe. “Por otro lado, la magnitud del último repunte es difícil de justificar con fundamentos. La plata y el complejo de metales preciosos en general muestran claras señales de compras impulsadas por el miedo a perderse algo (FOMO)”.

No hay que soslayar que todo el sector de metales preciosos ha experimentado una importante demanda de inversores desde la segunda mitad de 2025. Los analistas han dicho que el interés está siendo impulsado por la renovada demanda de activos duros para protegerse contra la devaluación de la moneda y la agitación económica y geopolítica en curso.

Si bien no se espera que este entorno cambie pronto, Ibrahim señaló que gran parte de estos datos ya se han incorporado al mercado. Añadió que las presiones inflacionarias, si bien elevadas, no se han intensificado, y el dólar parece estar estabilizándose, aunque en niveles más bajos. Ibrahim también señaló que, si bien los precios de la plata se han visto impulsados por una ruptura de la cadena de suministro, también existe una cantidad significativa de desinformación circulando en el mercado.

Explicó que los temores de que los controles de exportación de China, en particular, pudieran exacerbar la liquidez física global, son infundados. En esencia, no hay cambios en la política de exportación de plata de China. Más bien, el requisito de que los exportadores obtengan licencias para exportar el metal al exterior es simplemente una continuación de años anteriores, explicó.

Al mismo tiempo, la falta de aranceles inmediatos a las importaciones de plata en Estados Unidos debería ayudar a mejorar las condiciones del mercado global; sin embargo, Ibrahim agregó que todavía hay mucha incertidumbre en torno a las políticas comerciales de Washington.

La administración dejó abierta la posibilidad de futuros aranceles si no se alcanzan acuerdos satisfactorios a tiempo. Es probable que la persistente incertidumbre arancelaria impida que las dislocaciones actuales en el mercado de la plata se resuelvan por completo, afirmó.

Por ello, el mayor riesgo para la plata podría provenir del consumo industrial, ya que los precios más altos obligan a algunos fabricantes a buscar alternativas más baratas, ya sea comprando el metal precioso en grandes cantidades o encontrando sustitutos. “La solución para los precios altos son los precios altos.

En ese sentido, el movimiento parabólico de la plata hacia nuevos máximos históricos podría ser contraproducente. Ya hay indicios de que se están produciendo ajustes de la demanda ante el aumento de los precios de la plata”, afirmó. “En un esfuerzo por reducir el costo de sus módulos solares, el cuarto mayor fabricante de células solares del mundo, Longi, anunció recientemente que empezará a utilizar metales base en lugar de plata en sus células solares. Esto sigue a anuncios similares de otros fabricantes solares chinos, como el importante fabricante de energía fotovoltaica JinkoSolar y Shanghai Aiko Solar”.

En cuanto a las inversiones, Ibrahim dijo que su modelo sugiere que los precios de la plata están extremadamente sobrecomprados. “En términos reales, la desviación del precio de la plata respecto de su promedio móvil de 200 días se está acercando a niveles que previamente precedieron a retrocesos de precios”, dijo. Aunque la firma de investigación con sede en Montreal se ha vuelto cautelosa con respecto a la plata, mantiene una postura optimista con respecto al oro.