El negocio que genera US$ 238,8 millones pero es "desaprovechado" en Mendoza

El potencial del turismo de reuniones o corporativo ya no es una novedad para Mendoza. Con un movimiento $3.450 millones en Argentina, la provincia viene trabajando desde hace tiempo para consolidar la plaza, sin embargo, los recientes números dan cuenta de el “desperdicio” que está sufriendo el nicho dejando a la plaza mendocina por detrás de otros destinos como Córdoba o Rosario, pese a su mejor infraestructura.

Mendoza relevó por primera vez de manera completa su turismo de reuniones a través del Observatorio de Turismo de Reuniones y encontró un negocio que en 2025 movió 846 eventos, sumó 231.244 asistentes y generó un impacto económico estimado en US$ 238,8 millones. Los eventos, en promedio, duraron 1,99 días.

El mismo Observatorio que arrojó esa foto, elaborado por Mendoza Bureau junto a OCICO, también reveló que la cifra viene en baja. De acuerdo a sus datos, el impacto económico había rondado los US$ 350 millones en 2024, de modo que la caída interanual ronda un tercio del negocio.

El sector privado la atribuye a la escasez de congresos internacionales, que son los que generan divisas como servicio de exportación, a la merma en la cantidad y el gasto promedio de los participantes, y a los recortes de presupuesto que las empresas nacionales vienen aplicando en capacitación y viajes corporativos.

En el ranking ICCA, la métrica internacional que audita el Turismo de Reuniones (MICE) a nivel global, Mendoza aparece recién en el sexto lugar del país, con apenas seis eventos homologados en 2025. Buenos Aires lidera con comodidad el podio de toda América con 91 reuniones, pero lo llamativo pasa por lo que ocurre detrás.

Córdoba acumula 17 eventos y Rosario 9, de modo que ambas ciudades del interior superan a la plaza mendocina pese a contar, según remarcaron desde Mendoza Bureau, con menor densidad de hotelería premium y de conectividad aérea internacional. La provincia cuyana concentra la mayor cantidad de hoteles cinco estrellas de todo el interior argentino y opera vuelos directos a Santiago de Chile, San Pablo, Río de Janeiro, Lima y Panamá, una plataforma que en el papel debería facilitarle la tarea de atraer comitivas internacionales de alta exigencia.

“Mientras Córdoba y Rosario capitalizan la cercanía con la zona núcleo y una intensa agenda corporativa-académica nacional que logra derramar hacia el plano internacional, Mendoza se enfrenta al desafío de convertir sus ventajas comparativas (hotelería de lujo, conectividad y el fuerte imán del enoturismo) en un volumen sostenido de postulaciones ganadas. Tener el mejor hardware hotelero del interior no es suficiente si las variables del contexto económico contraen la demanda y el gasto real de los asistentes”, afirmaron.

Maru Mena

Dónde está la oportunidad concreta

El propio Observatorio señala con números el punto exacto donde se pierde negocio. Dentro del segmento de Congresos y Convenciones, que en 2025 reunió 180 eventos, 65.987 asistentes y una cuarta parte de participación internacional, el 76,3% de los encuentros mendocinos tuvo entre 50 y 249 asistentes.

En el resto del mundo esa franja representa el 60,4%, una diferencia que ya marca cierto rezago, pero que se profundiza en el tramo siguiente. Los congresos de entre 250 y 999 asistentes explican un tercio de las reuniones internacionales de asociaciones a nivel global, mientras que en Mendoza apenas alcanzan el 13,4%.

El propio informe lo llama la oportunidad, porque implica correr la escala de los congresos mendocinos hacia ese tramo intermedio, donde el mundo concentra un tercio de su negocio y la provincia todavía se queda con apenas un octavo. Es, en definitiva, la brecha entre tener la infraestructura para alojar comitivas grandes y no estar ganando aún las postulaciones que las traen.

Lo que sí funciona en Mendoza

El informe también identifica fortalezas propias que ningún otro destino replica de la misma manera. La más llamativa tiene que ver con la sede: más de la mitad de los eventos mendocinos, el 55,8%, se realiza en bodegas, una categoría que ni siquiera existe en la taxonomía mundial de ICCA, donde predominan las universidades, los hoteles y los centros de convenciones.

El segmento de Incentivos y Corporativo funciona como motor de volumen, con 464 eventos que representan el 56,9% del total relevado, y es además el de mayor proyección internacional, ya que más de la mitad de sus asistentes llegan desde el exterior.

Las bodas de destino aportan otro matiz curioso: son apenas 39 eventos, pero convocan en promedio a 111 personas, la mayor escala individual de todo el relevamiento, algo que el propio Observatorio describe como una especialización poco habitual en un destino de reuniones.

A eso se suma que el calendario de eventos contraestacionaliza la demanda turística tradicional, ya que noviembre concentra el pico del año mientras que enero y julio, temporada alta para el turismo vacacional, funcionan como los valles.

Qué ha pasado en 2026

Un comparativo de enero a mayo de 2026 contra el mismo período de 2025, también producido por el Observatorio, muestra una señal ambigua. Los eventos crecieron un 5,8%, de 310 a 328, pero los asistentes cayeron un 25,7%, de 87.065 a 64.718, lo que refleja una recomposición hacia reuniones más numerosas aunque de menor escala cada una.

Dentro de ese total, Congresos y Convenciones fue el segmento más dinámico, con un salto de 47 a 91 eventos y de 15.954 a 21.342 asistentes. Ese crecimiento, sin embargo, vino acompañado de una caída en la participación internacional, que bajó de 42,3% a 21,9% de los asistentes mientras subía la nacional, de 24,4% a 38%, lo que sugiere que el impulso es por ahora más regional que global.

Incentivos y Corporativo se mantuvo estable en cantidad de eventos, con 191 encuentros, pero mostró grupos más chicos, ya que el promedio de personas por evento bajó de 35 a 30, y registró una caída del 13,2% en asistentes.

La respuesta institucional

Con esta radiografía, el sector dio un paso de coordinación. Esta semana, en el hotel Hilton Mendoza, Mendoza Bureau conformó un Consejo Asesor Municipal de Turismo de Reuniones junto a los municipios de Ciudad de Mendoza, Maipú y Guaymallén, a los que ahora se suma Luján de Cuyo tras la firma de un nuevo convenio entre el presidente de la entidad, Miguel Osimani, y el director de Desarrollo Económico y Turismo del departamento, Rodolfo Benítez, en representación del intendente Esteban Allasino.

En el mismo encuentro se presentó además un nuevo ecosistema de plataformas digitales, que incluye tours virtuales en 360 grados, un formulario de cotización pensado para compradores nacionales e internacionales y un portal colaborativo de eventos futuros que se integrará al tablero del Observatorio.