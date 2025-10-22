El modelo de negocio que resiste a la crisis y proyecta crecimiento en Mendoza para 2026

Más de 200 marcas operan con este formato en la provincia y, con un 2025 de expansión constante, proyectan llegar a nuevos mercados.

El modelo de franquicias ha tenido un 2025 de crecimiento y presenta perspectivas de expansión.

En un complejo contexto donde el crecimiento para las empresas es una excepción a la regla, hay un segmento en Mendoza que se resiste a la crisis y proyecta una expansión sostenida. Se trata del modelo de franquicias, donde la provincia sigue consolidándose como una de las plazas más activas en todo el país.

Actualmente, más de 200 marcas operan bajo este formato en la provincia, abarcando rubros como gastronomía, servicios, belleza, construcción y bienestar. Durante 2025, el sistema mantuvo un ritmo de expansión constante, en línea con la tendencia nacional de crecimiento y profesionalización del sector.

“Mendoza se consolida como un polo con capacidad de irradiar expansión hacia provincias vecinas como San Juan, San Luis y Neuquén, lo que la convierte en una plaza ideal para iniciar planes de desarrollo y expansión de marcas”, comentó Vanina Peralta, a cargo de la sede de Franquicias que Crecen Mendoza, consultora internacional especializada en el desarrollo, gestión y expansión de franquicias en Iberoamérica que acaba de instalarse en Mendoza con un local en Godoy Cruz.

Los rubros que marcan tendencia en las franquicias Tal como se ha dado desde sus inicios, las franquicias en gastronomía continúan siendo el motor del sistema, con propuestas que combinan calidad y rapidez en el servicio. Mendoza se muestra muy receptiva a marcas nacionales e internacionales. Otro rubro líder es el de belleza y cuidado personal, en el que hay un mercado sólido en el segmento estético y de experiencias personalizadas.

Pero más allá de esos, hay rubros que marcan la tendencia en el mercado: