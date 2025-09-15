Las franquicias resisten la caída del consumo y se fortalecen como alternativa laboral y de inversión

Aunque la caída del consumo afectó a todo el comercio, las cantidad de marcas que operan bajo el sistema de franquicias continuó creciendo en todo el territorio nacional.

Según el último informe de la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias (AAMF) , en el primer semestre de 2025 se abrieron 163 locales, lo que implicó una expansión promedio del 2,6% respecto de diciembre de 2024. Aunque la tasa de crecimiento es levemente inferior a la del mismo período del año pasado (3,6%), el dato positivo es que solo un 13% de las marcas redujo su red, frente al 35% que lo había hecho en 2024, en plena recesión.

Para Daniel Arce, socio de Franquicias que Crecen , esta expansión se produce a pesar de que el consumo cayó en los últimos meses alrededor de un 30%. "La realidad es que muchos locales que no pueden trabajar con escala terminan cerrando, en cambio, los que pueden comprar a granel, como en el caso de las franquicias, ganan competitividad y eso está redireccionando la demanda".

Por ese motivo, "hay mucha gente queriendo comprar franquicias" por las oportunidades que ofrecen, pero también porque "aparecen como una fuente de trabajo para personas que fueron despedidas en las grandes empresas y que son sus indemnizaciones buscan una alternativa de inversión ", señala Arce.

En total, las cadenas relevadas por el informe, el 92% de origen nacional, operan 5.503 puntos de venta, de los cuales el 89% son franquicias y generan de manera directa 34.746 puestos de trabajo.

actividad franquicias

El 84% de las cadenas reportó un incremento de la actividad en el semestre, aunque las expectativas hacia fin de año se moderan: el 55% proyecta mejoras, el 39% estabilidad y solo un 5% prevé una caída.

Inversión y empleo

Respecto de la inversión inicial para abrir una franquicia, el 74% se ubica entre los U$S 16.000 y los U$S 100.000, mientras que un 21% supera esa cifra y apenas un 5% requiere menos de U$S 15.000. La mayoría de las marcas (89%) informó un aumento en los costos de ingreso medidos en dólares, explicado por la estabilidad cambiaria frente a una inflación del 40% en pesos.

Los rubros más demandados son los que trabajan en el sector de alimentos, fundamentalmente los de precios populares, como las cadenas de pizzas y empanadas. Aquellos que ofrecen productos más sofisticados, como los de sushi, son los más golpeados por la baja del consumo.

En materia de empleo, el sistema volvió a mostrar dinamismo: el 58% de las cadenas aumentó su personal en el semestre, el 29% lo mantuvo estable y solo el 13% lo redujo. Hacia adelante, el 61% planea nuevas incorporaciones, aunque un 8% anticipa posibles recortes, la primera señal negativa desde la pandemia.

“Los resultados del relevamiento confirman que el sistema de franquicias no solo mantiene su dinamismo, sino que continúa generando empleo e impulsando inversión en todo el país”, señaló la presidenta de la AAMF, Susana Perrotta.

Y agregó: “Este impulso se proyectará con fuerza en la próxima Expo Franquicias Argentina, un espacio donde emprendedores y marcas seguirán apostando a un modelo que promueve desarrollo, innovación y oportunidades en cada región del país”.