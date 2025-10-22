La economía creció 2,4% en agosto, con señales de enfriamiento en la producción y el consumo

La actividad económica obtuvo números positivos en agosto de este año, aunque con señales mixtas que reflejan una recuperación desigual. Según el INDEC , el estimador mensual de actividad económica (EMAE) registró una suba de 2,4% interanual y un avance de 0,3% en la medición desestacionalizada respecto de julio.

Sin embargo, el componente tendencia-ciclo mostró una leve caída del 0,1%, lo que indica que el impulso del crecimiento comienza a moderarse.

A pesar de que el acumulado del año muestra un aumento de 5,2% frente al mismo período de 2024, el dato de agosto sugiere que la economía perdió algo de ritmo tras un primer semestre más dinámico. La mejora se apoya en pocos sectores de alto crecimiento, mientras que buena parte de las ramas productivas aún no logra consolidar su recuperación.

El principal motor volvió a ser la intermediación financiera, que trepó 26,5% interanual y explicó buena parte del incremento del EMAE. Le siguió explotación de minas y canteras, con una suba de 9,3%, impulsada por la minería metalífera y energética. Ambos sectores, intensivos en inversión y capital, concentraron el grueso de la expansión, dejando en evidencia que el repunte no se distribuye de manera homogénea entre las distintas actividades.

Sectores de crecimiento EMAE/INDEC

En contraste, la industria manufacturera y el comercio —dos pilares del empleo y el consumo— volvieron a retroceder. La primera cayó 5,1% interanual, mientras que el comercio mayorista, minorista y de reparaciones bajó 1,7%, restando en conjunto 1,06 puntos porcentuales al crecimiento total. Estos descensos confirman que el repunte productivo todavía no logra trasladarse plenamente al mercado interno.

Otros sectores exhibieron mejoras moderadas: actividades inmobiliarias (+2,9%), transporte y comunicaciones (+2,6%), servicios sociales y de salud (+1,5%) y enseñanza (+1,1%). En cambio, agricultura, ganadería, caza y silvicultura mostró una leve baja de 1,4%, afectada por condiciones climáticas y menores rendimientos en algunas regiones.

Sectores de menor crecimiento EMAE/INDEC

El panorama general deja entrever una economía que avanza, pero a distintas velocidades. Los sectores vinculados al capital y las exportaciones impulsan la mejora, mientras que los ligados al consumo interno muestran señales de fatiga.

El próximo dato del EMAE, correspondiente a septiembre, será clave para confirmar si el enfriamiento detectado en agosto responde a un bache transitorio o a un cambio de tendencia. El INDEC publicará ese informe el 25 de noviembre, cuando se conozca el desempeño del tercer trimestre completo.