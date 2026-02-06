El mercado ve una inflación más alta y posterga la desaceleración

Los principales economistas y analistas del del mercado ajustaron al alza sus proyecciones de inflación para los próximos meses.

Inflación. El costo de vida de enero sigue por sobre el 2%.

Los principales economistas y analistas del del mercado ajustaron al alza sus proyecciones de inflación para los próximos meses y para todo 2026. A días de que el Indec difunda el dato oficial y en medio de la polémica postergación del nuevo IPC tras la salida de salida de Marco Lavagna de la conducción de instituto estadístico.

Los datos surgen del Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) de enero, difundido por el Banco Central (BCRA), realizado entre el 28 y el 30 de enero y abarcó las proyecciones de 45 participantes, entre 33 consultoras y centros de investigación locales e internacionales y 12 entidades financieras.

A cuánto llegará la inflación El mercado espera que la inflación de enero se ubique en 2,4%, cuatro décimas por encima de sus proyecciones en diciembre. Para febrero prevén que baje a 2,1%.

Según el informe, la baja esperada para el segundo mes del año no implica una caída abrupta del ritmo inflacionario. Las proyecciones muestran que la inflación mensual continuaría por encima del 2% durante el primer trimestre del año.

A partir de abril, el índice general perforaría el 2% y avanzar en una sendero desinflacionario.