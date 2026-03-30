El Gobierno volvió a buscar dólares en el mercado: emitió bonos por US$130 millones

La Secretaría de Finanzas finalizó con éxito la licitación de bonos en dólares por 130 millones. Tienen vencimiento en 2027 y 2028 con tasas del 5% y el 8,5%.

La secretaría de Finanzas completó la licitación de bonos en dólares programada para este lunes. Se trata de la segunda vuelta de colocación del BONAR 2027 (AO27) y BONAR 2028 (AO28), en la que se recibieron ofertas por un total de US$ 130,90 millones y se adjudicó la totalidad.

En el caso del Bono del Tesoro Nacional en dólares con vencimiento al 29 de octubre de 2027 (AO27), se adjudicaron US$ 95 millones a una tasa del 5% (TNA).

Para el caso del Bono del Tesoro Nacional en dólares con vencimiento el 31 de octubre de 2028 (AO28), el total adjudicado fue de US$ 36 millones a una tasa del 8,52% (TNA).

Objetivos de la subasta y perfil de vencimientos Se trata de la segunda subasta de bonos en dólares, con el que el Ministerio de Economía quiere captar US$ 200 millones y extender el perfil de vencimientos.

En esa primera ronda, el Gobierno colocó tanto AO27, como AO28. El primero recibió ofertas por US$ 466 millones y validó una tasa nominal anual (TNA) de 5,02%, mientras que el AO28 sumó US$ 226 millones con una TNA de 8,5%.