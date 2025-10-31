El Gobierno prepara el pago para el Fondo Monetario Internacional: cuánto debe abonar el lunes

El lunes vencen US$822 millones en concepto de intereses al Fondo Monetario Internacional ( FMI ) , por el acuerdo del crédito de US$ 45.000 millones que se firmó en 2018, bajo la gestión de Mauricio Macri. En noviembre, el total de vencimientos en moneda extranjera asciende a US$1.038 millones, al sumar otros US$ 217 millones que se deben pagar a diferentes organismos multilaterales.

El pago se deberá realizar con reservas internacionales que, al cierre del jueves, se encontraban en US$40.495 millones. Actualmente las arcas del Banco Central se encuentran en ese nivel reforzadas por el préstamo firmado en abril por US$20.000 millones.

El pago del lunes al FMI impactará en la reducción de reservas y, como corresponde a intereses, la obligación no puede postergarse hasta fin de mes, tal como sucede con los vencimientos de capital.

Debido al cambio en la última revisión, donde además se concedió un waiver y se flexibilizó la meta de acumulación de reservas, la próxima auditoría será en enero correspondiente a las metas a diciembre.

El Gobierno cumplirá la meta de resultado fiscal. Sin embargo, aún hay dudas respecto a la acumulación de reservas. En cuanto a este último punto, al equipo económico le faltarían cerca de US$9.000 millones para cumplir con lo pactado a falta de dos meses.

El BCRA anunció en los últimos días que comenzará a desarrollar un programa para la compra de reservas, pero que comenzarían a partir de 2026.

Las reservas en la mira del FMI

Una de las incógnitas que ronda en el mercado es cómo hará el equipo económico para acumular reservas y cumplir con lo pactado con el Fondo Monetario.

De acuerdo a varias estimaciones de economistas, el Banco Central cuenta con reservas internacionales netas negativas entre US$11.000 y US$12.000 millones. Para diciembre la entidad monetaria debe contar en sus arcas un rojo cercano a US$2.600 millones para cumplir con la meta del FMI, es decir, le faltan alrededor de US$9.000 millones.

Cabe recordar que esta meta fue recalibrada por el FMI en la última revisión, el objetivo inicial implicaba un nivel positivo de US$2.400 millones a fin de año, por lo que la meta se vio disminuida en US$5.000 millones. En caso contrario, el Gobierno tendría que pedir otro waiver, en la revisión de junio quedó a US$ 3.600 millones y el Fondo le concedió una exención.

El mercado espera que el Gobierno aproveche el impulso de la victoria electoral para poder acumular reservas. Las dudas pasan por el esquema de bandas cambiarias y el nivel del dólar, que entorpecen la acumulación de reservas. Si el tipo de cambio no llega al piso de la banda para que el BCRA intervenga con compras de divisas, la alternativa puede ser que el Tesoro compre dólares en bloque como ya hizo.