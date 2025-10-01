Con el Decreto 699/2025, el Gobierno nacional aplazó al 1° de noviembre la actualización de los impuestos a naftas y gasoil para evitar nuevos aumentos.

El Gobierno nacional postergó la suba de impuestos a los combustibles hasta después de las elecciones.

El Gobierno nacional decidió volver a diferir la aplicación de los aumentos en los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono. La medida quedó oficializada este martes 30 de septiembre a través del Decreto 699/2025, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía Luis Caputo.

El decreto modifica lo dispuesto en la norma 617/2025 y establece que los incrementos pendientes en las cargas impositivas para naftas y gasoil entrarán en vigencia recién el 1° de noviembre. Originalmente, la suba debía aplicarse desde el 1° de octubre.

El Ejecutivo justificó la decisión en la necesidad de “continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible”, argumentando que la postergación contribuye a morigerar el impacto inflacionario en los precios de los combustibles.

De esta forma, los aumentos acumulados correspondientes a las actualizaciones del año calendario 2024 y los dos primeros trimestres de 2025 seguirán en suspenso hasta la nueva fecha establecida.