El Gobierno elimina desde hoy los aranceles a la importación de celulares: qué impacto tendrá en los precios

Desde este jueves, el Gobierno argentino eliminó completamente los aranceles a las importaciones de teléfonos celulares , reduciendo la tasa aduanera desde el 8% hasta el 0%. La decisión representa un nuevo escalón en la política de apertura comercial del Ejecutivo, que en mayo de 2025 había bajado estos gravámenes del 16% al 8% mediante el Decreto 333/2025.

El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió la iniciativa en sus redes sociales: "Seguimos cumpliendo con el compromiso de bajar impuestos y facilitar el acceso a la tecnología para todos los argentinos". El funcionario agregó que se trata de "un nuevo paso en la eliminación de impuestos que permitirá mayor oferta y precios más competitivos".

Según datos oficiales, desde mayo de 2025 los precios de celulares ya habían experimentado una reducción de entre 25% y 35% en distintas marcas y modelos tras la primera etapa de rebaja arancelaria.

El Gobierno proyecta que la eliminación total de aranceles genere un descenso en los precios al consumidor del orden del 30%, aunque aclara que esta reducción no será automática . La medida busca estimular la competencia en el mercado y mejorar las condiciones de oferta de dispositivos móviles.

Desde el Ejecutivo justificaron que estos cambios "mejorarán las condiciones de oferta de los bienes de la medida, reducirán los precios de mercado y facilitará, consecuentemente, el acceso de los consumidores a dichos productos, promoviendo la inclusión digital y el desarrollo tecnológico".

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, también celebró la decisión en la red social X: "Los aranceles de importación de celulares pasarán a ser del 0%. Menos impuestos, más competencia y mejores precios para todos. Dios bendiga a la República Argentina".

La advertencia de la UOM: preocupación por la producción nacional

Pese a que la medida está enfocada en la estimulación del consumo, la misma no fue bien recibida por todos los sectores. La seccional Río Grande de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) manifestó su preocupación por el impacto de esta decisión en la industria local.

"Estamos absolutamente preocupados y entendemos que desde Nación hay una política que va en contra de lo que es la producción nacional. Bajar a cero los aranceles complica aún más la situación", señaló Marcos Linares, secretario adjunto del gremio.

El año pasado, la UOM había lanzado un paro por tiempo indeterminado que frenó la producción de productos electrónicos en las fábricas de Río Grande. En aquella oportunidad, el sindicato había advertido que las políticas del Ejecutivo "afecta gravemente a la industria, los puestos de trabajo y el derecho soberano a continuar habitando esta provincia".