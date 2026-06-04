El FMI destacó la compras de dólares del BCRA y pidió fortalecer "los marcos fiscales y de pensiones"

El Fondo Monetario Internacional ( FMI ) apoyó la dinámica del programa económico argentino, en particular las compras de dólares que realizó el Banco Central (BCRA) .

La vocera del FMI , Julie Kozack, mantuvo este jueves su habitual conferencia de prensa y sostuvo: "La proyección es alentadora. El enfoque a corto plazo sigue siendo aumentar las reservas lo que le permitirá al país estar mejor preparado para afrontar los shocks externos".

El Fondo subrayó que la proyección para la Argentina "es alentadora" y destacó el programa de compra de reservas del Banco Central que ya está próximo a cumplir con la meta de acumulación comprometida en el acuerdo. El enfoque a corto plazo sigue siendo aumentar las reservas lo que le permitirá al país estar mejor preparado para afrontar los shocks externos", remarcó la vocera del organismo, Julie Kozack.

La vocera dijo que "desde el comienzo de 2026 el Banco Central compró US$10.000 millones en divisas, con una posición de acumulación de reservas netas de US$7.000 millones y están cerca de alcanzar la meta de US$8.000 millones" que es el nuevo objetivo tras la reformulación que derivó de la última revisión.

El organismo internacional volvió a destacar "el progreso significativo que realizó el Gobierno para estabilizar la economía del país en los últimos dos años y medio".

Reformas

Por otra parte, Kozack añadió que "hubo reformas importantes, en lo fiscal, comercial y laboral, en algunos casos con apoyo del Congreso. El objetivo es crear economía más abierta y de mercado".

A su vez, Kozack destacó que "las autoridades están comprometidas con el ancla fiscal y están planeando seguir fortaleciendo los marcos fiscales y tributarios con el tiempo".

En esa línea, resaltó la decisión de fortalecer el frente fiscal "incluso ante una reducción gradual de las retenciones" y, además, de ya contar con "una fórmula de actualización de las pensiones" más adecuada.

Inflación

También, la vocera del FMI ponderó la baja de la inflación, que "cayó del 200 al 30%".

"El déficit fiscal se redujo 5 puntos del PIB, se registró superávit primarios consecutivos en dos décadas y la pobreza cayó de 50 a 30%", detalló como otros logros del actual Gobierno.