El dólar sigue bajando mientras el Gobierno se acerca a la CGT vía Santilli

Mientras el Gobierno utiliza el rol del nuevo ministro del Interior, Diego Santilli , para acercarse a los sindicatos más poderosos como la CGT ; el dólar le sigue dando respiro al Ejecutivo en una semana con mucha calma en los mercados cambiarios. Así quedaron las cotizaciones.

El dólar oficial cerró hoy en $1.380 para la compra y $1.430 para la venta en la cotización de Banco Nación, una baja de $5 respecto del cierre de ayer. En la semana ha consolidado una importante baja desde el día lunes.

La divisa continúa su camino bajista hacia los $1.400, en un contexto de nula volatilidad . En lo que va de la semana, bajó 15 pesos.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.430 y $1.440 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.470.

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.415 para la compra y $.1435 para la venta, sin registrar cambios en la jornada.

El dólar mayorista se ubicó en $1.411 con una suba de 0,4%. De esta manera, continúa alejándose del techo cambiario (hoy en $1.502,48).

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subió 0,57% hasta $1.457,7, mientras el CCL (Contado Con Liquidación) hizo lo mismo hasta los $.1484,1 (+0,73%).

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el miércoles en US$40.669 millones.