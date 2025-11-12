El dólar perforó otro piso tras la última medida del Gobierno con las bandas cambiarias

Luego de que Luis Caputo , ministro de Economía, declarara que el swap con China es una alternativa para pagar la deuda, el dólar siguió bajando este miércoles. Se trata de una caída prolongada que viene manteniendo el oficial en las últimas jornadas cambiarias.

En concreto, el dólar oficial cerró a $1.435 para la venta y $1.385 para la compra, con una diferencia de $5 respecto de la cotización del martes. Sin embargo, la misma fue variando durante la jornada, ya que tocó el piso de los $1.425 cerca del mediodía según el Banco Nación.

El ministro Luis Caputo sosuvo hoy que "las bandas están bien calibradas" . Sobre la posibilidad de dejar flotar el dólar, deslizó: "Creemos que todavía no es el momento".

“No podemos pretender flotar cuando nuestra alternancia política sigue siendo el comunismo. Discúlpenme, no es serio” afirmó el funcionario, y agregó: "Argentina es un país que tiene una debilidad y fragilidad en la demanda de dinero que no es normal prácticamente en ningún país".

“No hay ningún motivo para pensar que una libre flotación es mejor que la flotación entre bandas. Es un lujo que hoy no nos corresponde como país.Hace seis meses que tenemos las bandas y algunos ya quieren que flotemos libremente”, cerró Caputo.

Qué pasó con el dólar blue y las acciones hoy

El dólar blue, por su parte, también bajó en su cotización. La divisa paralela está en $1.435 para la venta y a $1.415 para la compra, con una baja de $5 respecto del cierre del martes.

Las acciones y ADRs operan en alza al promediar la tarde, con subas de hasta 5%, mientras que el Riesgo País se ubica en 597 puntos básicos.

Esta tarde, el S&P Merval registra una suba de 0,80%, hasta los 2.982.197,57 puntos.

dolar blue cabeza chica.jpg La cotización del dólar este miércoles. Pixabay

El panel líder opera mixto, registran las mayores subas Sociedad Comercial del Plata (5,54%), Loma Negra (5,28%) y Telecom Argentina (4,52%). Las máximas bajas son de Aluar (-3,20%) y Transportadora Gas del Sur (-2,37%).

En Nueva York, los ADRs de empresas argentinas operan mayormente en verde. Las principales ganancias son de Loma Negra (5,39%), Banco Macro (4,35%) y Grupo Supervielle (3,78%).