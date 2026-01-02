El dólar se recalentó y subió $15 en la primera rueda del año con nuevas bandas cambiarias

Mientras que en el Gobierno esperaban una reacción en los mercados por el debut del nuevo sistema de bandas de flotación cambiaria, el dólar oficial se disparó este viernes en lo que es el primer día hábil del año. Se trata de una suba consolidada y que sacudió los mercados.

En la primera rueda de operaciones del año, el dólar oficial en Argentina volvió a subir, incrementándose en torno a 15 pesos y ubicándose en $1495, mientras que el riesgo país descendió a su cotización más baja en las últimas dos semanas, reflejando un clima de mayor optimismo entre los inversores en el comienzo de 2026.

Este descenso del indicador que mide la percepción de riesgo de invertir en el país se produce en paralelo a la entrada en vigencia de un nuevo esquema cambiario y monetario implementado por el Gobierno y el Banco Central, que desde este 2 de enero ajusta las bandas de flotación del peso en función de la inflación y habilita mecanismos para la acumulación de reservas.

La caída del riesgo país, que se situó en torno a 557 puntos básicos, representa un retroceso respecto a los valores de fines de diciembre y fue interpretada por analistas como una señal positiva de confianza de los mercados tras las modificaciones al régimen cambiario.

En cuanto a los dólares alternativos del mercado financiero, como el MEP o el contado con liquidación (CCL), estos también experimentaron variaciones, aunque con tendencias diversas en la jornada, lo que mantiene la mirada puesta sobre el desempeño del peso frente al dólar en diferentes segmentos del mercado cambiario.

Este contexto se da en un escenario en el que el país ajusta sus políticas económicas con miras a estabilizar el tipo de cambio y acumular reservas, un desafío clave para las expectativas de inflación y para la confianza de los inversores durante 2026.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy

Mientras que el dólar oficial toca los $1.495 para la venta, el blue avanza a $1.530 y opera sin cambios desde el último día hábil del año pasado en el que alcanzó ese valor luego de descender cinco pesos.

Por su parte, el dólar tarjeta sube a $1.943.

Ahora, las bandas se actualizan según la inflación anterior, que fue del 2,5% en noviembre pasado.