El dólar se desplomó tras el anuncio del superávit fiscal y bajó $35 en una semana

Mientras el Gobierno de Javier Milei anunció un superávit fiscal financiero por segundo año consecutivo de $1,45 billones, luego de afrontar pagos de intereses de la deuda pública por $10,31 billones; el dólar le dio más buenas noticias al Ejecutivo este viernes.

El dólar oficial cerró hoy en $1.405 para la compra y $1.455 para la venta en la cotización de Banco Nación, una baja de $15 respecto del cierre de ayer. Es la cotización más baja que ha tenido en lo que va del año, en una semana que remarca esa tendencia.

Esta semana cayó 35 pesos la divisa estadounidense en el Banco Nación y marcó uno de los niveles más bajos desde hace diez días, cuando se cotizaba por encima de los $1.490.

Lo cierto es que durante la última jornada hábil el tipo de cambio oficial cayó en picada, quedando a $5 de uno de los niveles más bajos en el periodo reciente ($1.450).

La baja en el precio también se extendió a los otros tipos de cambio : en el mercado informal, el dólar blue se vende $5 por debajo de su último cierre, mientras que las cotizaciones financieras también retrocedieron en sus valores y el dólar mayorista quedó por debajo de los $1.445.

dolares El dólar se desploma este viernes en Argentina.

Esto se da en un contexto donde el Banco Central (BCRA) implementa el nuevo esquema cambiario y lleva comprado US$562 millones desde enero. A su vez, el Gobierno enfrentó la primera licitación del año, en donde consiguió un rollover del 98% ($9,37 billones) con una fuerte suba en la tasa de interés.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.460 y $1.470 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.472.

El dólar blue bajó

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.485 para la compra y $1.505 para la venta, con una baja de 0,34% en la jornada.

El dólar mayorista cerró la semana en $1.443, a pocos pesos del nivel más bajo registrado desde mediados de noviembre, y quedó a 103 pesos del techo cambiario (actualmente en $1.546,18).

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP caía hasta $1.472,2, y el CCL (Contado Con Liquidación) hacía lo mismo hasta los $1512,7.

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el jueves en US$44.646 millones.