El Gobierno tuvo superávit fiscal financiero por segundo año consecutivo
El superávit financiero se explicó por un elevado superávit primario, baja del gasto en el sector público y crecimiento en la recaudación tributaria.
El Sector Público Nacional registró en 2025 un superávit fiscal financiero de $1,45 billones, luego de afrontar pagos de intereses de la deuda pública por $10,31 billones. De esta manera, el Estado nacional acumuló por segundo año consecutivo un resultado financiero positivo, tras más de una década de déficit.
El resultado del año se explicó por un superávit primario de $11,76 billones, equivalente a aproximadamente el 1,4% del Producto Interno Bruto (PBI), que permitió compensar el pago de intereses y cerrar el ejercicio con un saldo favorable cercano al 0,2% del PBI. Este desempeño se dio en un contexto de cambios tributarios, entre ellos, la eliminación del impuesto PAIS y la baja de las retenciones a las exportaciones del agro.
Recaudación tributaria en alza
Durante el mes de diciembre, la recaudación tributaria del Sector Público Nacional alcanzó los $12,06 billones, lo que representó un aumento interanual del 22,3%. Dentro de ese total, los recursos tributarios crecieron 24,8% en comparación con el mismo mes del año anterior.
La evolución estuvo impulsada principalmente por mayores ingresos provenientes del impuesto a los Débitos y Créditos, los Derechos de Importación, los Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social, el impuesto a las Ganancias y el IVA neto de reintegros. La comparación interanual se vio influida por la reducción de distintos tributos a lo largo de 2025.
Qué pasó con el gasto público en diciembre
En cuanto al gasto, en diciembre los gastos primarios del Sector Público Nacional sumaron 14,94 billones, con un incremento interanual del 33,8%. Las prestaciones sociales concentraron la mayor parte del gasto, con erogaciones por $10,05 billones de pesos, lo que implicó una suba del 39,4% respecto del mismo mes de 2024. Las remuneraciones del sector público alcanzaron los $1,86 billones, con un aumento interanual del 14,2%.
Las transferencias corrientes totalizaron $4,22 billones en diciembre, lo que representó un crecimiento del 29,7% interanual. Dentro de ese rubro, las transferencias al sector privado aumentaron 35,3%, mientras que las transferencias corrientes al sector público registraron una suba del 7%.
Por último, los subsidios económicos ascendieron a $957.213 millones en el último mes del año, con un incremento interanual del 13,4%. En ese total, los subsidios energéticos crecieron 12,1%, mientras que los destinados al transporte aumentaron 19,7%.