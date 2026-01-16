El Gobierno tuvo superávit fiscal financiero por segundo año consecutivo

El superávit financiero se explicó por un elevado superávit primario, baja del gasto en el sector público y crecimiento en la recaudación tributaria.

El Sector Público Nacional registró en 2025 un superávit fiscal financiero de $1,45 billones, luego de afrontar pagos de intereses de la deuda pública por $10,31 billones. De esta manera, el Estado nacional acumuló por segundo año consecutivo un resultado financiero positivo, tras más de una década de déficit.

El resultado del año se explicó por un superávit primario de $11,76 billones, equivalente a aproximadamente el 1,4% del Producto Interno Bruto (PBI), que permitió compensar el pago de intereses y cerrar el ejercicio con un saldo favorable cercano al 0,2% del PBI. Este desempeño se dio en un contexto de cambios tributarios, entre ellos, la eliminación del impuesto PAIS y la baja de las retenciones a las exportaciones del agro.

Recaudación tributaria en alza Durante el mes de diciembre, la recaudación tributaria del Sector Público Nacional alcanzó los $12,06 billones, lo que representó un aumento interanual del 22,3%. Dentro de ese total, los recursos tributarios crecieron 24,8% en comparación con el mismo mes del año anterior.

Desde el Gobierno Nacional y ARCA buscan la transparencia fiscal Foto: Walter Moreno/MDZ Desde el Gobierno Nacional y ARCA buscan la transparencia fiscal Foto: Walter Moreno/MDZ La evolución estuvo impulsada principalmente por mayores ingresos provenientes del impuesto a los Débitos y Créditos, los Derechos de Importación, los Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social, el impuesto a las Ganancias y el IVA neto de reintegros. La comparación interanual se vio influida por la reducción de distintos tributos a lo largo de 2025.

Qué pasó con el gasto público en diciembre En cuanto al gasto, en diciembre los gastos primarios del Sector Público Nacional sumaron 14,94 billones, con un incremento interanual del 33,8%. Las prestaciones sociales concentraron la mayor parte del gasto, con erogaciones por $10,05 billones de pesos, lo que implicó una suba del 39,4% respecto del mismo mes de 2024. Las remuneraciones del sector público alcanzaron los $1,86 billones, con un aumento interanual del 14,2%.