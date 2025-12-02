El dólar se descongeló y volvió a subir este martes

Mientras desde la OCDE redujeron la proyección de crecimiento para la Argentina y pusieron en revisión el alza en la inflación; el dólar oficial logró descongelarse y subir algunos escalones este martes luego de dos jornadas cambiarias sin movimientos. El dólar blue se quedó quieto tras la suba del lunes.

El dólar oficial cerró hoy en $1.420 para la compra y $1.480 para la venta en la cotización de Banco Nación , una suba de $5 respecto del cierre de ayer. Se trata de la primera suba en lo que va de diciembre, ya que el lunes no tuvo movimientos.

Durante la jornada, la divisa inició en los $1.475 y subió 5 pesos en la rueda del martes. La semana pasada se mantuvo estable en el rango de los $1.475.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.470 y $1.480 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.485.

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.425 para la compra y $1.445 para la venta, sin registrar cambios en su cotización.

El dólar se movió por primera vez en lo que va de diciembre.

El dólar mayorista se ubicó en $1.456,5, subió 0,4% y quedó a 55 pesos del techo cambiario (hoy en $1.511,98).

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP sube 0,31% hasta $1.479,3, y el CCL (Contado Con Liquidación) registra una suba de 00,27% hasta los $1.521,2.

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el lunes en US$41.776 millones, luego de haber cancelado, con casi US$.1000 millones de las reservas,

Si bien se esperaba un mayor impacto en la acumulación de reservas, finalmente no cambió tanto la ecuación para el BCRA, en medio de los pedidos del Fondo Monetario Internacional (FMI) para atesorar dólares.