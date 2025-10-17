El dólar oficial y una fuerte suba este viernes: a cuánto cotiza

El dólar oficial subió 35 pesos este viernes y actualmente cotiza a $1.455 para la venta. Por su parte, el dólar blue aumenta cinco pesos y cotiza a $1.470. Esto se da a la espera del acuerdo que promete el Gobierno que se va a dar con Estados Unidos en los próximos días.

En cuanto a los dólares financieros, el MEP cotiza $1.494 y el contado con liqui a $1.500.

Lamelas y un prometedor mensaje El embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, afirmó este viernes que "pronto" habrá "grandes noticias" que van a fortalecer "la alianza económica" entre su país y Argentina.

"Pronto tendremos grandes noticias que fortalecerán aún más la alianza económica entre Argentina y Estados Unidos. Como dice el lema de mi Moneda de Desafío: 'Unidos en Libertad, Fuerza y Prosperidad'", indicó a través de un mensaje que difundió por su cuenta de la red social X.