El dólar oficial sigue bajando: a cuánto cotiza este viernes

La moneda paralela tuvo una semana a la baja tras el anuncio del Tesoro de Estados Unidos que apoyará a la Argentina con dólares. Las cotizaciones de este viernes.

El dólar oficial bajó 15 pesos este viernes y actualmente cotiza a $1.340 para la venta. Por su parte, el dólar blue cotiza a $1.410. Se espera calma en el último día de la semana, aunque puede haber movimientos.

El dólar MEP se consigue a $1.370 y el contado con liqui a $1.394.

Qué pasará hasta octubre con el dólar José Vargas, economista de Evaluecon, expresó que "con el Gobierno con más reservas por el swap con Estados Unidos, está más que claro que en el día a día no vamos a notar”. Y agregó: “Probablemente hasta las elecciones continuemos como estemos y después es muy probable que el gobierno tenga que tomar algún tipo de medida económica, yo diría un cambio de rumbo, salir del sistema de bandas, profundizar otra serie de políticas económicas. Pero el swap financiero por ahora nos da tiempo, pero no nos soluciona los problemas”.