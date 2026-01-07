El comercio bilateral con Brasil cerró diciembre con una fuerte caída interanual

El intercambio comercial entre Argentina y Brasil totalizó US$2.109 millones en diciembre, lo que representó una caída interanual del 16,9% frente al mismo mes de 2024, cuando había alcanzado los US$2.538 millones. Así lo indicó el último informe de comercio bilateral elaborado por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios ( CAC ).

Pese al retroceso del intercambio, el dato distintivo del cierre del año fue que Argentina logró un superávit comercial con Brasil de US$26 millones, el primero luego de 17 meses consecutivos de saldo negativo. No obstante, el balance anual siguió siendo deficitario: en todo 2025 el rojo comercial ascendió a US$5.224 millones.

Durante diciembre de 2025, las exportaciones argentinas hacia Brasil sumaron US$1.068 millones, lo que implicó una baja del 14,1% interanual y marcó el sexto mes consecutivo de caída. En la comparación mensual, el retroceso fue del 3% respecto de noviembre.

Según el informe de la CAC, la disminución de las ventas argentinas se explicó principalmente por la menor exportación de vehículos automotores de pasajeros, leche y productos lácteos, así como de partes y accesorios para vehículos.

Por el lado de las importaciones, Argentina compró a Brasil US$1.042 millones, con una merma del 19,6% frente a diciembre de 2024, lo que constituyó la segunda caída interanual registrada en 2025. En términos mensuales, las importaciones descendieron 15,3%.

La contracción respondió, sobre todo, a una reducción en las compras de partes y accesorios de vehículos automotores, automóviles de pasajeros, motores de pistón, vehículos de carretera y minerales de hierro y sus concentrados.

En el ranking de proveedores de Brasil, Argentina se ubicó en el cuarto lugar, detrás de China, Hong Kong y Macao (US$5.443 millones), Estados Unidos (US$3.199 millones) y Alemania (US$1.094 millones).

En tanto, entre los principales destinos de las exportaciones brasileñas, Argentina ocupó el tercer puesto, superada por China, Hong Kong y Macao (US$7.207 millones) y Estados Unidos (US$3.449 millones).

A diferencia del desempeño bilateral, el comercio exterior de Brasil con el resto del mundo mostró un fuerte dinamismo. En diciembre de 2025, las exportaciones brasileñas crecieron 24,7% interanual, al pasar de US$24.881 millones a US$31.038 millones, mientras que las importaciones aumentaron 5,7%, hasta US$21.405 millones.

De este modo, Brasil registró en diciembre un superávit comercial de US$9.633 millones, consolidando diez meses consecutivos con saldo positivo. En el acumulado de 2025, el país logró un superávit con el mundo de US$69.943 millones, reflejando un desempeño externo robusto en un contexto regional más desafiante.