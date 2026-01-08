Leandro Cáceres: "Argentina necesita revisar totalmente su sistema tributario"

Leandro Cáceres es abogado especialista en temas tributarios del estudio Brons & Salas . Hablamos con el sobre el sistema impositivo argentino y la reforma tributaria que están en marcha.

MDZ: Con la reforma tributaria en puerta y otras reformas que incluyen capítulos impositivos, la pregunta que se impone es si va a servir en Argentina , si es un cambio positivo

Cáceres: -Es muy positivo este tipo de reformas. Es parte del proyecto del Gobierno de buscar reducir la carga tributaria en Argentina y facilitar el cumplimiento por parte de los contribuyentes. Hay varios proyectos dando vueltas en el Congreso y aunque no constituyen una reforma tributaria en sí misma, son pequeñas decisiones o cambios normativos en los impuestos . Pero no llegan a ser la reforma que todos esperamos para un cambio significativo en el sistema tributario.

-Lo que la Argentina necesita es revisar totalmente su sistema tributario, especialmente con la imposición que hay a nivel provincial y municipal.

-¿De que monto estamos hablando en impuestos provinciales y municipales?

-El porcentaje sobre el ingreso no te lo podría expresar en porcentaje, pero representan una parte muy significativa. Ingresos Brutos es un impuesto en cascada, acumulativo y que genera una sobrecarga y un sobreprecio cuando llega al consumidor. Además, en el caso de las tasas municipales, la mayoría se calcula sobre los ingresos brutos de las empresas o de los comercios, lo cual no tiene una lógica con el servicio que están retribuyendo.

Son dos temas que hay que atacar. El gobierno nacional no los puede regular, pero debe gestionarlos con las provincias, buscando alguna alternativa, que de hecho algunas entiendo están dando vueltas.

Pero también hay que mejorar la tributación nacional, eliminando quizás algún impuesto como el impuesto a los débitos y créditos bancarios y mejorando también todas las regulaciones de los impuestos que han sufrido parches durante años, años y años.

Cuando uno analiza las normativas todo se vuelve realmente complejo, porque hay normas de un año, normas que puso un gobierno que se derogaron, otras que agregan artículos. Se hace bastante complejo de entender aún para para quienes estamos en la materia, pero mucho más para el contribuyente.

- Hay un tema bastante espinoso, que es el tema del blanqueo fiscal. Argentina tiene una larga historia de moratorias y blanqueos. ¿Qué opinás de la ley de Inocencia fiscal? ¿No puede traer alguna complicación a nivel internacional?

-Argentina ya tuvo numerosos blanqueos y sinceramientos fiscales. De hecho el gobierno actual aplicó un régimen de blanqueo al inicio de la gestión. Lo de ahora, en realidad, se trata de un régimen simplificado para el cumplimiento por parte de los contribuyentes. No es necesariamente un blanqueo, sino una especie de incentivo para que, relajando algunos controles y elevando eliminando algunos regímenes de información y demás, se facilite la circulación de dinero que puede no estar blanqueado en la economía formal.

Además, los regímenes que se establecieron en la Argentina nunca eliminaron el cumplimiento de las normas de antilavado. Entonces, en cierto modo no debería haber una situación compleja

-Dado que trabajas en un estudio de abogados con este tipo de temas, ¿notás que tus clientes están más proclives a mejorar en el tema de pago de impuestos?

-Hasta ahora era más difícil y más complicado, pero ahora hay mayor predisposición. Igualmente la percepción es muy distinta dependiendo del tamaño del contribuyente. No es lo mismo cuando se trata de grandes empresas que de pequeñas y medianas empresas o personas. En general las grandes empresas tienen una vocación de cumplimiento porque tienen normas de compliance, tienen un mayor control. Pero la mediana y pequeña empresa, que también es muy importante en Argentina, también tienen una vocación de cumplimiento. El problema es que a veces se dificulta mucho por la presión tributaria que tenemos en Argentina, por la dificultad y complejidad de las normas, por los distintos regímenes que se superponen uno con el otro.

También hay un tema cultural, donde lamentablemente los argentinos nos acostumbramos a que todos nuestros impuestos y todo el esfuerzo que hacemos para contribuir no vuelve, o vuelve de una manera muy limitada.

Igual creo que el cambio de visión, de decir que hay que cumplir los impuestos, es algo que también está gestionando el Gobierno. Pensar en que el contribuyente en principio no es un evasor y hay que facilitarle todo para que cumpla ese cambio de paradigma. No todos los contribuyentes son evasores, todos quieren cumplir. Hay que facilitarles las cosas para que cumplan y de esa manera generar mayor recaudación.

Los cambios de fondo que la Argentina necesita

- Una mayor recaudación va a permitir la reducción de impuestos, que es lo que va a redundar en una reforma impositiva.

-En ese sentido hay una discusión histórica en Argentina y en el mundo respecto sobre cómo está implementado el sistema tributario en general. Se habla de un sistema regresivo y un sistema progresivo de impuestos. ¿En qué lugar lo ubicarías en Argentina?

-Es importante tener en cuenta que la recaudación, o el grueso de la recaudación, está concentrada en un número muy limitado de contribuyentes. Algunos estudios que hay recientemente hablan de 10.000 contribuyentes. Entonces lo que vos tenés es un sistema que obviamente afecta a esos contribuyentes, que son los que más aportan.

De alguna manera tenés que generar mayor cumplimiento, pero hay que ampliar la base. Lamentablemente nosotros hoy no tenemos una discusión sobre una reforma tributaria propiamente dicha, lo que tenemos son pequeños cambios normativos en algunos impuestos. Yo creo que el sistema en sí es malo porque hay una superposición de impuestos, impuestos que no incentivan a la inversión. Entonces, si me decís calificarlo de progresivo o regresivo, lo que puedo decir es que lo que tenemos es una superposición y no tenemos una lógica clara en materia tributaria en Argentina.

La realidad es que siempre lo que se busca es la recaudación y no hay una política de largo plazo. En parte por los cambios de gobierno con sus distintas visiones e ideologías que a veces deshacen lo que hizo el anterior. Todo eso genera incertidumbre. Entonces esa incertidumbre hace que el sistema tampoco funcione.

-Hablemos de la reforma laboral, ahí hay algunos impuestos que se modifican. ¿Me podés comentar de qué se trata?

-En la Ley de Modernización Laboral hay un capítulo que está destinado a temas tributarios, entre ellos uno para permitir que las empresas actualicen los quebrantos. Este es un tema que viene siendo muy discutido en las compañías. Hay toda una serie de empresas que han adoptado el criterio de ajustar por inflación sus quebrantos y eso ha generado todo un conflicto con el fisco.

También hay una reducción en la alícuota aplicable a las sociedades o a las personas jurídicas, una eliminación de de Impuestos Internos para algunos rubros y una reducción de contribuciones patronales con la idea de formalización de relaciones laborales y el incentivar la contratación de personal.

Creo que también es importante el proyecto de inocencia fiscal cuando aumenta los montos mínimos de punibilidad en la Ley Penal Tributaria, porque los que hoy tenía eran totalmente ridículos y generaban un dispendio jurisdiccional absoluto en la actividad del Poder Judicial, de la AFIP y del Arca.