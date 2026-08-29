El Central reveló que la compra de dólares se aceleró en julio y en lo que va del año se demandaron más de US$ 18.000 millones

La compra de dólares por parte de personas humanas volvió a acelerarse en julio. Según el último informe de Evolución del Mercado de Cambios del Banco Central, 1,7 millones de personas adquirieron US$ 3.319 millones durante ese mes, lo que llevó el acumulado de los primeros siete meses de 2026 a más de US$$ 18.000 millones .

El dato representa un aumento en la cantidad de compradores respecto de mayo: en julio ingresaron al mercado unas 300.000 personas más . De acuerdo con el informe, las personas humanas realizaron compras netas de billetes sin fines específicos por US$ 2.916 millones . Las compras brutas alcanzaron los US$ 3.319 millones, mientras que 697.000 individuos vendieron dólares por un total de US$ 404 millones .

El informe del Banco Central también detalló el comportamiento de los distintos participantes del mercado durante julio. Los clientes de las entidades vendieron US$ 1.166 millones , mientras que las entidades financieras realizaron ventas por US$ 783 millones y el Tesoro Nacional por US$ 146 millones .

A su vez, el Banco Central efectuó pagos netos a través del Sistema de Pagos de Moneda Local (SML) por US$ 68 millones . Por su parte, el Sector Privado no Financiero fue vendedor neto de moneda extranjera por US$ 502 millones . Dentro de ese grupo, el sector de Oleaginosas y Cereales fue el principal oferente de divisas, con ventas netas por US$ 3.505 millones , explicadas principalmente por su resultado en el rubro Bienes.

El Tesoro Nacional realizó compras por US$ 146 millones. Alf Ponce Mercado / MDZ

Cómo evolucionó la compra de dólares desde el levantamiento de restricciones

Tras la flexibilización de las restricciones para acceder al dólar en abril de 2025, la demanda de divisas por parte de personas humanas mostró diferentes variaciones. En abril de ese año, las personas físicas compraron US$ 2.077 millones, con alrededor de un millón de usuarios ingresando al mercado formal. En mayo, las compras alcanzaron los US$ 2.283 millones y en junio subieron a US$ 2.468 millones.

En julio de 2025, las adquisiciones llegaron a US$ 3.473 millones, mientras que en agosto descendieron a US$ 2.448 millones. El máximo mensual del período se registró en septiembre, con US$ 5.130 millones. La demanda volvió a tomar impulso en diciembre, cuando cerca de 1,5 millones de personas compraron US$ 2.186 millones.

Ya en 2026, las compras fueron de US$ 2.613 millones en enero, US$ 2.368 millones en febrero, US$ 2.363 millones en marzo, US$ 2.727 millones en abril, US$ 2.212 millones en mayo y US$ 2.443 millones en junio. Con los US$ 3.319 millones registrados en julio, el acumulado de los primeros siete meses del año superó los US$ 18.000 millones.

Cuántos dólares compraron los argentinos desde la flexibilización del cepo

Desde la flexibilización del control cambiario en abril de 2025, las personas humanas acumularon compras brutas de billetes en moneda extranjera por US$ 44.437 millones. Durante el mismo período, las ventas brutas de dólares realizadas por personas humanas totalizaron US$ 6.557 millones. De esta manera, por cada dólar vendido por una persona humana hubo compras por US$ 6,78, una relación cercana a siete veces.