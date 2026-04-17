El BID anunció un apoyo financiero para Argentina por US$7.200 millones

El Banco Interamericano de Desarrollo (Grupo BID ) prevé acelerar un financiamiento para Argentina que podría superar los US$7200 millones este año. Así, se suma al paquete anunciado por el Banco Mundial, que elabora una garantía por US$2.000 millones para refinanciar deuda.

"El BID prevé más de US$5000 millones en operaciones soberanas con el sector público, que incluyen financiamiento a proyectos y la provisión de una garantía por US$550 millones, que se sumará a las aportadas por otros organismos multilaterales. El BID Invest, el brazo para el sector privado del Grupo BID, proyecta movilizar inversiones por alrededor de US$2200 millones", reza el texto del organismo.

“El gobierno y el pueblo argentino han hecho un gran esfuerzo para estabilizar su economía y avanzar reformas para el crecimiento. El Grupo BID acompaña este proceso con más escala y foco en resultados: apoyando reformas, movilizando inversión privada y desarrollando la infraestructura necesaria para sostener el crecimiento”, dijo el presidente del Grupo BID, Ilan Goldfajn.

"Entre las operaciones soberanas previstas, el foco estará en consolidar la gestión fiscal, incluyendo la mejora de la calidad del gasto público y la modernización de la administración tributaria. Además, se fortalecerá la seguridad ciudadana y el sistema de justicia, y se ampliará el acceso a servicios esenciales como energía, salud y protección social", añadió el comunicado del BID.

Cabe remarcar que las operaciones previstas están sujetas a la aprobación de los respectivos directorios del Grupo BID.

La reacción de Caputo en redes

El ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió en redes sociales al respecto con una foto junto Goldfajn. Ambos se encuentran en las reuniones de primavera del FMI junto al Banco Mundial.

"Nuevo respaldo a Argentina, esta vez por parte del BID. Esto nos permitirá refinanciar deuda más cara por deuda más barata, reduciendo el costo financiero para todos los argentinos", señaló Caputo.