El BCRA compró dólares tras nueves meses y comenzó el programa de acumulación de reservas

El Banco Central ( BCRA ) compró dólares tras nueves meses sin saldo positivo en el mercado cambiario y de esta manera marcó el inicio del proceso de acumulación de reservas , donde el Gobierno espera obtener al menos US$7.000 millones.

En concreto, el Central compró US$21 millones en la jornada de ayer para cumplir con el compromiso asumido con la "fase de remonetización”. Así, la autoridad monetaria adquirió divisas en el MULC en la segunda rueda del año y es la primera compra bajo el nuevo esquema cambiario, de actualización de bandas ajustadas por inflación.

El monto representó prácticamente el 5% del volumen operado, en línea con el esquema de compras anunciado. En el mercado se operó cerca de US$398 millones. En este contexto, las reservas internacionales brutas cerraron en US$43.400 millones, US$301 millones por encima del cierre del viernes.

Sin embargo, operadores del mercado notaron en simultáneo que el Tesoro intervino con ventas para mantener la cotización del dólar oficial mayorista lo más lejos posible del techo de la banda. La jornada estuvo marcada por una baja oferta del agro, un bajo volumen de operaciones y un cambio de tendencia claro promediando el día. El tipo de cambio finalizó la rueda en $1.472,73, por lo que pareciera que el equipo económico no quiere dejar correr por encima de estos niveles.

“A pesar de haber pasado el riesgo electoral, de la corrección del ritmo de aumento de la banda cambiaria y del esfuerzo del Tesoro vendiendo spot, el tipo de cambio sigue bien de cerca el techo de la banda cambiaria, dificultando la acumulación de reservas del BCRA bajo este esquema cambiario/monetario", apuntó un informe de Aurum Valores.

El dólar mayorista cerró $1.472,73 y se posicionó a alrededor de un 4% del techo del esquema vigente, fijado el lunes en $1.532,69. Para este marte, el límite suprior está fijado en $1.533,91.

En tanto, Christian Buteler, analista financiero, sostuvo en redes sociales: "El Tesoro continúa vendiendo, a pesar de tener que pagar US$4.200 millones el viernes y no tenerlos, también se vendieron bonos dollar linked".

Cabe resaltar que el próximo viernes, 9 de enero, el país debe afrontar vencimietnos de de deuda por alrededor de US$4.200 millones, de los cuales US$3.700 millones están en manos del sector privado.

Los depósitos en dólares del Tesoro en el BCRA ascienden a US$1.963 millones hasta el pasado 29 de diciembre. A su vez, Hacienda cuenta con cerca de US$2.300 millones en depósitos en pesos en el Central, por lo que aún así se debería apelar a algún tipo de financiamiento para los pagos de enero.

En esa línea, el mercado se mantiene expectante respecto a un nuevo anuncio repo con bancos internacionales para completar los fondos.

Canje de deuda

Por otra parte, ayer la Secretaría de Finanzas convocó a los tenedores de Letras del Tesoro vinculadas al dólar (LELINK) con vencimiento el 16 de enero de 2026 a participar de una operación de conversión, en el marco de lo establecido por el Decreto 846/24. La iniciativa del Gobierno busca canjear esos instrumentos por una nueva LELINK con vencimiento posterior.

"El objetivo de esta licitación es que el roll over de los instrumentos de cobertura Dólar Linked se realice con menor incertidumbre", señaló el Ministerio de Economía.