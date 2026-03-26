Lo que tenés que saber si te aumenta el alquiler en abril de 2026

Con la llegada de abril de 2026, miles de inquilinos en Argentina enfrentan el aumento del alquiler . El porcentaje a pagar no será igual para todos: depende del tipo de contrato, la fecha de firma y el índice de actualización vigente, en un contexto económico donde la inflación sigue marcando el ritmo.

En el mercado actual conviven distintos esquemas de ajuste, lo que genera un escenario heterogéneo. Desde subas anuales hasta incrementos trimestrales o semestrales, entender qué regla aplica en cada caso es fundamental para anticipar gastos y evitar sorpresas.

No existe un único criterio para actualizar los alquileres en Argentina. La normativa aplicable queda fijada al momento de firmar el contrato y se mantiene sin cambios hasta su finalización.

En abril conviven diferentes mecanismos por los que aumenta el alquiler.

Cada uno tiene su propia fórmula de ajuste y periodicidad.

Contratos con aumento anual por ICL

Quienes firmaron antes del 17 de octubre de 2023 siguen bajo la ley 27.551. En estos casos, el alquiler se actualiza una vez al año mediante el Índice para Contratos de Locación (ICL), elaborado por el Banco Central.

Este indicador combina inflación y salarios. En períodos de alta inflación, suele traducirse en incrementos significativos de un año a otro, por lo que los ajustes de abril dependerán de la evolución acumulada en los últimos 12 meses.

Ajustes semestrales con coeficiente Casa Propia

Durante el período intermedio entre octubre y diciembre de 2023 se aplicó un esquema transitorio. Estos contratos prevén actualizaciones cada seis meses utilizando el Coeficiente Casa Propia (CCP).

En este formato, los aumentos son más frecuentes que en el sistema anual, aunque tienden a distribuirse de manera más escalonada. Para abril de 2026, será clave consultar el último coeficiente publicado.

Nuevos contratos: ajustes libres y uso del IPC

Tras la implementación del DNU 70/23, los contratos firmados desde el 30 de diciembre de 2023 permiten definir libremente tanto la frecuencia como el índice de actualización.

En la práctica, la mayoría de los acuerdos actuales se ajustan por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el INDEC, con revisiones cada tres o cuatro meses.

Cómo calcular un aumento trimestral en abril

Para los contratos con ajustes trimestrales por IPC, el incremento de abril se basa en la inflación de enero, febrero y marzo. Como el dato de marzo suele conocerse a mitad de mes, pueden surgir algunas variantes:

Aplicar el aumento con demora

Pagar primero sin ajuste y luego saldar la diferencia

Calcular con los últimos datos disponibles

Qué hacer antes de un aumento de alquiler

Ante una actualización cercana, conviene tomar algunas precauciones:

Verificar las condiciones del contrato (índice y frecuencia)

Estimar el nuevo valor con herramientas actualizadas

Mantener diálogo con el propietario ante demoras en los índices

Analizar opciones de mudanza o renegociación con anticipación

En abril de 2026, los aumentos de alquiler no serán uniformes. Comprender qué tipo de contrato tenés es clave para organizar las finanzas y evitar conflictos en un contexto donde cada ajuste impacta fuerte en el bolsillo.