El BCRA sostuvo que la flexibilización de las restricciones restantes dependerá del acceso a los mercados internacionales de deuda.

El BCRA anticipó que flexibilizará el cepo a las empresas en la medida del acceso a los mercados globales.

El Banco Central (BCRA) publicó rl lunes un informe sobre sus lineamientos y objetivos para 2026. La entidad monetaria ya había anticipado las modificaciones en las bandas cambiarias y el proceso de de acumulación de reservas, ahora agregó que las la flexibilización del cepo para empresas dependerá de un "un acceso fluido" a los mercados internacionales de deuda.

"A fin de preservar las condiciones de estabilidad financiera, durante el próximo año el BCRA continuará calibrando su política macro- y micro-prudencial para adaptarla a las particularidades del contexto local, en línea con las mejores prácticas internacionales en la materia. En la medida que se observen progresos en el fortalecimiento del equilibrio en el mercado cambiario y un acceso fluido a mercados externos por parte del Tesoro, BCRA podrá considerar oportuno continuar flexibilizando las restricciones cambiarias que persisten sobre stocks de dividendos y pago de deudas comerciales previas al 2025", reza el docuemento de la entidad monetaria que conduce Santiago Bausili.

Hace unos días, el ministro de Economía, Luis Caputo expresó en sus redes sociales que el Gobierno apunta a reducir la "dependencia" del país con Wall Street.

BCRA Banco Central (2) Juan Mateo Aberastain Zubimendi / MDZ. Cabe recordar que las restricciones cambiarias a las empresas se mantienen para los giros de dividendos y deudas comerciales correspondientes a antes de 2025. A partir de 2026, las compañias tendrán acceso a divisas para el ejercicio correspondiente a 2025.

Qué dice el acuerdo con el FMI sobre el cepo a las empresas En su último staff report correspondiente a las primera revisión del programa, el Fondo Monetario Internacional (FMI) apoyó las solicitud del Gobierno de mantener las restricciones cambiarias a las empresas, que "están programadas para preservar la estabilidad y fomentar la competitividad, y podría extenderse aún más" mientras se "elimina el problema de la balanza de pagos".