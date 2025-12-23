Dólares cara chica: hasta cuándo hay tiempo para cambiarlos y cómo es el proceso

El Banco Central (BCRA) dispuso cambios en la fecha límite para cambiar los dólares cara chica en los bancos. Hasta cuándo hay tiempo.

El Banco Central (BCRA) dispuso cambios en la fecha límite para cambiar los dólares cara chica en los bancos. En su última resolución extendió los plazos por tiempo indefinido. En un principio, la fecha límite era el 31/12/2025.

A comienzos de noviembre, el BCRA emitió la Comunicación “A” 8352, donde eliminó el tiempo límite del 21/12/2025 para cambiar los dólares cara chica en los bancos. "Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que esta Institución dispuso suprimir el límite temporal divulgado por la Comunicación A 8205, permaneciendo vigentes las disposiciones sobre la Recepción de Depósitos de Billetes Dólares Estadounidenses en los términos establecidos", reza el texto la máxima autoridad monetaria.

Con esta nueva prórroga, los ahorristas pueden continuar depositando estos billetes en las entidades financieras sin plazo máximo ni presiones de calendarios. Aunque cada cada banco mantiene la potestad de establecer sus propios procedimientos y tiempos operativos, pero los canalizan sin restricciones por estado físico del billete o antigüedad del diseño.

Medidas de seguridad del dólar cara chica.jpg USCurrency Cómo es el proceso de cambio de dólares En primer lugar, se debe consultar en el banco adherido si forma parte del programa dispuesto por el Banco Central. En tal caso, se deben acercar a cualquier sucursal de la entidad financiera con el billete físico a intercambiar para controlar su autenticidad y estado general.

El billete debe conservar más del 50% de su superficie, permitir identificar claramente su denominación y medidas de seguridad. Estos criterios fijados por el BCRA se rigen por los lineamientos de la Reserva Federal de Estados Unidos.